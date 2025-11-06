Potężna kolejka samochodów osobowych na przejściu granicznym z Białorusią w Terespolu. Na odprawy przed wjazdem do Polski czeka prawie 3 tysiące pojazdów. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, głównym powodem jest zamknięcie litewsko-białoruskich przejść granicznych.

Kolejki na granicy w Terespolu (zdj. podglądowe) / PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Oczekiwanie może wynosić nawet ponad cztery doby. Przepustowość punktu kontrolnego w Terespolu to mniej więcej 650 samochodów na dobę.

Na nocnej zmianie polskie służby odprawiły dziś 281 pojazdów. W kolejce stoi jednak jeszcze prawie 3 tysiące. Oprócz tego na odprawę czeka ponad 150 autokarów.

Zator przed przejściem drastycznie wzrósł po decyzji Wilna o zamknięciu na miesiąc przejść granicznych z Białorusią.

W połowie października kolejka zwykle miała po sto kilkadziesiąt pojazdów, 1 listopada było to już półtora tysiąca, a dziś jeszcze dwa razy więcej.

Litewskie władze zamknęły granice w związku z incydentami z dziesiątkami przemytniczych balonów meteorologicznych nadlatujących znad Białorusi. Te incydenty kilkukrotnie blokowały pracę wileńskiego lotniska.