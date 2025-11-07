Ministerstwo Zdrowia poinformowało o przekazaniu kolejnych 3,5 miliarda złotych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki mają zabezpieczyć finansowanie świadczeń zdrowotnych do końca 2025 roku. To odpowiedź na rosnące potrzeby systemu ochrony zdrowia i sygnalizowaną przez NFZ lukę finansową. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, pieniądze mają trafić do szpitali do końca roku.

Dodatkowa kwota ma trafić do szpitali do końca tego roku. Tak zapowiada rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb. Ale to za mało, bo potrzeby są dużo większe, a luka w kasie NFZ przed dzisiejszym spotkaniem to 10 mld złotych - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Z kolei resort zapewnił, że "zakładane wsparcie będzie wystarczające do zabezpieczenia finansowania świadczeń do końca 2025 roku".

Dodatkowe środki dla NFZ

W piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Efektem rozmów jest decyzja o przekazaniu dodatkowych 3,5 miliarda złotych na wsparcie Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak podkreśla resort zdrowia, środki te mają zapewnić płynność finansową systemu ochrony zdrowia do końca przyszłego roku.

To już kolejne w ostatnim czasie wsparcie finansowe dla NFZ. W ubiegłym tygodniu Fundusz otrzymał 3,5 mld zł na rozliczenia z placówkami medycznymi. Łącznie dotacja dla NFZ w 2025 roku wyniosła już 32 mld zł. Mimo to, według informacji uzyskanych przez media, na rozliczenie wszystkich świadczeń w tym roku Funduszowi brakuje około 14 mld zł.

Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w 2026 roku luka finansowa w NFZ może wynieść aż 23 mld zł. Oznacza to, że system ochrony zdrowia w Polsce stoi przed poważnymi wyzwaniami finansowymi. Dodatkowe środki mają na celu złagodzenie bieżących problemów, jednak eksperci podkreślają konieczność długofalowych reform i zwiększenia stabilności finansowania służby zdrowia.

Zarządzanie pieniędzmi z NFZ

Prezes NFZ Filip Nowak zapowiedział na konferencji prasowej korekty wycen niektórych świadczeń. Przekazał, że zmiany wymagają m.in. ablacje, diagnostyka obrazowa, w tym tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, endoprotezoplastyka, żeby docenić świadczenia np. w obszarze interny, chirurgii. Dodał, że dyskutowane jest także ograniczenie konieczności funkcjonowania pewnych oddziałów chirurgii ogólnej w reżimie całodobowym 7 dni w tygodniu. Prezes NFZ zaznaczył, że rozważane jest także obniżenie wymogów obecności pewnych specjalistów w niektórych obszarach medycyny.

Natomiast Ministerstwo Zdrowia chce zmienić regulacje dotyczące przepisów o pensji minimalnej w ochronie zdrowia. Według minister zdrowia, ustawa spełniła swoją rolę w systemie, ponieważ przybyło pracujących w zawodach medycznych. Pojawiają się postulaty zamrożenia ustawy na dwa lata, przesunięcia z lipca na styczeń waloryzacji pensji minimalnych, nad którymi MZ chce rozmawiać z pracownikami i pracodawcami.

Problemy szpitali

W ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje, że szpitale w całej Polsce ograniczają przyjęcia nowych pacjentów, w tym chorych onkologicznie z powodu wyczerpania limitów finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Informację tę podał rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej.

Ministerstwo Zdrowia zaprzeczyło informacjom o odsyłaniu chorych onkologicznych i przekładaniu ich leczenia na przyszły rok.

Resort podkreślił, że świadczenia onkologiczne są nielimitowane, a Narodowy Fundusz Zdrowia na bieżąco realizuje zobowiązania wobec szpitali.