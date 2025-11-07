To zemsta za pojawienie się w prezydenkiej kampanii wyborczej sprawy kawalerki pana Jerzego i roli w kupnie tej nieruchomości ówczesnego kandydata na fotel prezydenta - Karola Nawrockiego, a także za sprawę odebrania obecnemu szefowi BBN dostępu do tajemnic - usłyszał reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Tak oficerowie służb specjalnych komentują odmowę prezydenta awansowania na pierwszy stopień oficerski 136 funkcjonariuszy ABW i SKW.

Pałac prezydencki jest w konflikcie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. 

Jeśli chodzi o SKW w spór prawny z tą państwową instytucją wszedł prezydencki minister Sławomir Cenckiewicz, w związku ze swym poświadczeniem bezpieczeństwa, które cofnął mu szef SKW. 

Opinia Cenckiewicza w związku z promocją oficerów ma duże znaczenie - usłyszał od funkcjonariuszy dziennikarz RMF FM. 

Natomiast kwestia braku promocji dla funkcjonariuszy ABW ma wynikać z przeświadczenia Pałacu Prezydenckiego o uwikłaniu tej służby w ostatnią kampanię przez wyborami prezydenckimi. 

Sprawa kawalerki pana Jerzego miała - według ludzi z otoczenia Nawrockiego - wyjść na jaw dzięki przeciekom z tej służby, a agencja miała robić wszystko, by Nawrocki nie został prezydentem. 

