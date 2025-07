Dziewięć postępowań wyjaśniających w sprawie ograniczania możliwości przebywania rodzica z dzieckiem na szpitalnym OIOM-ie wszczął jak dotąd Rzecznik Praw Pacjenta - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. O problemie braku jasnych reguł na oddziałach intensywnej terapii informowaliśmy wielokrotnie. Między innymi po serii materiałów RMF FM rzecznik zapowiedział kontrole w lecznicach.

Rodzice z dziećmi na OIOM-ach. Jest 9 postępowań w sprawie szpitali / Shutterstock

Postępowania dotyczą sytuacji na dziecięcych OIOM-ach w wybranych lecznicach w Krakowie, Katowicach, Łodzi i Toruniu. Stamtąd pochodziły sygnały od zaniepokojonych rodziców, którzy nie mogli być obok dziecka na oddziale intensywnej terapii. Jak ustalił nasz dziennikarz, są już wydane trzy decyzje w sprawie tych szpitali. Personel został tam pouczony o tym, że nie powinno być ograniczeń dotyczących opieki.

Postępowania wyjaśniające zostały wszczęte przez Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta. Polegały one na ograniczaniu lub uniemożliwianiu realizacji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej względem małoletnich pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii medycznej.

Jak dotąd wydane zostały trzy decyzje uznające stosowanie praktyk z jednoczesnym nakazaniem ich zaniechania. Z informacji, jakie uzyskał nasz dziennikarz, wynika, że podmioty lecznicze między innymi omówiły wydane decyzje wraz z personelem, przekazano też wnioski i zalecenia wynikające z decyzji oraz dokonano przeglądu aktów wewnętrznych. Ponadto opracowano także odrębne procedury dotyczące dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i pouczono personel o wycofaniu wszelkich ograniczeń w wykonywaniu prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

"Tym samym należy przyjąć, iż podmioty lecznicze respektują stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta i podejmują działania w celu zapewnienia rodzicom możliwości przebywania z dziećmi na oddziałach intensywnej terapii bez ograniczeń. Kolejne sprawy będą niezwłocznie, sukcesywnie kończone. W 2024 roku Rzecznik Praw Pacjenta wszczął jedno postępowanie wyjaśniające, które nadal pozostaje w toku. Oprócz powyższego postępowania do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęły dodatkowo dwa sygnały dotyczące tego obszaru, udało się je rozwiązać poprzez kontakt z podmiotem leczniczym" - czytamy w odpowiedzi, jaką reporter RMF FM Michał Dobrołowicz otrzymał z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Placówka szpitalna jeżeli nie będzie respektować naszej decyzji, to na taką placówkę nałożona zostanie kara finansowa w wysokości do 500 tysięcy złotych - to podkreślał w rozmowie z RMF FM na temat obecności rodziców na dziecięcych OIOM-ach Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Eksperci przypominają rodzicom, którzy uważają, że ich prawo do opieki nad dzieckiem było albo jest ograniczane, by zgłaszali to albo właśnie do Rzecznika Praw Pacjenta, albo do pełnomocnika ds. praw pacjenta. Takie stanowisko jest obecnie w ponad połowie polskich szpitali.