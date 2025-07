Spór o projekt budżetu NFZ

W programie pojawił się też temat odrzucenia przez sejmową Komisję Zdrowia wniosku o pozytywne zaopiniowanie projektu planu finansowego NFZ na 2026 r. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Partii Razem wskazywali, że przeznaczono w nim za mało pieniędzy na potrzeby pacjentów. PiS jest znany z tego, że krytykuje wszystko, a Partia Razem znana jest z tego, że uważa, iż na wszystko powinny się znaleźć pieniądze, a podatki powinniśmy płacić jak w Skandynawii - komentowała Izabela Leszczyna.

Na uwagę, że dochody NFZ ze składek mają wzrosnąć o 6,5 proc., a wydatki o 10 proc., odpowiadała, że to Prawo i Sprawiedliwość jest winne temu, że wynagrodzenia medyków rosną szybciej niż dochody ze składek. Skoro oni widzą, co zrobili, to zagłosują za ustawą, która pozwoli planowi finansowemu NFZ się bilansować - zaznaczyła. Stwierdziła jednak, że taka ustawa nie ograniczy zarobków lekarzy, a "bardzo szybką dynamikę ich wzrostu". Dodała, że wynagrodzenia w sferze budżetowej wzrosły o około 5 proc., a wynagrodzenia medyków wzrastają o 14,5 proc.

Leszczyna wskazuje na problemy NFZ-u

Mamy taką sytuację, że składka przyrasta wolniej niż wynagrodzenia medyków - podkreśliła. Pytana, czy to główny problem NFZ-u, mówiła: Mamy dwa problemy w systemie: jeden jest taki, że mamy szpitale niedopasowane do potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. Szpitale powiatowe bardzo często mają całe oddziały z obłożeniem 50-60 proc. (...). One muszą się przekształcić.