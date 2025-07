Zbigniew Ziobro stawił się w środę po południu na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej. Komisja opowiedziała się za wnioskiem o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa.

Zbigniew Ziobro na posiedzeniu komisji regulaminowej / Paweł Supernak / PAP

W głosowaniu na posiedzeniu komisji udział wzięło 16 posłów, 10 było "za", 6 - przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Komisja przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie sejmowej komisji śledczej posła Zbigniewa Ziobry - powiedział po głosowaniu przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Jarosław Urbaniak (KO).

Wniosek sejmowej komisji śledczej ws. Ziobry trafił do marszałka Sejmu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego Adama Bodnara w pierwszej połowie lipca.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada, czy użycie tego oprogramowania inwigilacyjnego przez rząd, służby specjalne i policję w czasie, kiedy rządziło PiS było zgodne z prawem. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Odrzucony wniosek posła PiS

W trakcie posiedzenia odrzucono wniosek wiceprzewodniczącego Kazimierza Smolińskiego (PiS), który wnosił o nierozpatrywanie przedmiotowego wniosku. Poseł PiS opierając się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 r., przekonywał, że komisja ds. Pegasusa działa nielegalnie. TK orzekł wtedy, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji śledczej była niezgodna z konstytucją.

Przewodnicząca komisji śledczej Magdalena Sroka (PSL-TD) oceniła z kolei, że wielokrotne uchylanie się Ziobry przed stawieniem się na przesłuchanie "nosi wszelkie znamiona uporczywej obstrukcji postępowania, jest to działanie świadome, mające na celu uniemożliwienie komisji wykonywania jej konstytucyjnych obowiązków".

Ziobro: Będzie pani za to odpowiadać

Obecny na posiedzeniu Ziobro, przekonując, że komisja ds. Pegasusa jest nielegalna, podkreślał, że "bezprawiu nie należy ulegać".

Odniósł się także do wydarzeń z końca stycznia b.r., kiedy to został zatrzymany celem doprowadzenia go przed oblicze komisji, a następnie - jak mówił - "uniemożliwiano mu wyjście z sali". Jest to oczywiste przestępstwo kryminalne, za które w przyszłości będzie pani odpowiadać - zwrócił się do Sroki.