Rząd przyjął długo oczekiwany projekt reformy szpitalnictwa. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że nowe przepisy mają na celu dostosowanie oferty szpitali do lokalnych potrzeb oraz poprawę efektywności zarządzania placówkami. Zmiany obejmą zarówno sposób funkcjonowania oddziałów, jak i możliwość łączenia szpitali przez samorządy.

Rząd przyjął projekt reformy szpitalnictwa (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Za zgodą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, placówki będą mogły od teraz zamienić tryb pełnej hospitalizacji na leczenie planowe lub jednodniowe, a także na świadczenia z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej. To rozwiązanie ma pozwolić na lepsze wykorzystanie zasobów i dostosowanie oferty do realnych potrzeb pacjentów. Dodatkowo szpitale pediatryczne zyskają możliwość ograniczenia udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki wyłącznie do osób niepełnoletnich.

Projekt przewiduje także, że związki jednostek samorządu terytorialnego będą mogły tworzyć i prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ-y), a także podmioty lecznicze działające w formie spółek kapitałowych i jednostek budżetowych. Co więcej, samorządy zyskają możliwość łączenia szpitali, co ma przyczynić się do lepszego zarządzania i optymalizacji kosztów.

Programy naprawcze dla szpitali ze stratą

Nowelizacja wprowadza także obowiązek tworzenia programów naprawczych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które odnotowały stratę netto. Sporządzenie programu miałaby poprzedzić analiza efektywności szpitala i jego poszczególnych jednostek. Analogiczne rozwiązania będą dotyczyć instytutów badawczych oraz spółek kapitałowych z udziałem co najmniej 51 proc. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej.

Za ocenę i analizę programów naprawczych odpowiadać będzie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Na zlecenie ministra zdrowia agencja będzie monitorować zarówno realizację programów, jak i sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów leczniczych oraz jakość zarządzania. Ponadto AOTMiT będzie analizować udział świadczeń w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym przy kształtowaniu taryf.

Ministerstwo Zdrowia pozostawiło możliwości wykonywania zawodu lekarza w tzw. trybie uproszczonym przez medyków spoza Unii Europejskiej. Oznacza to, że lekarze ci będą mogli pracować na podstawie decyzji ministra zdrowia, bez konieczności uzyskania prawa wykonywania zawodu wydawanego przez okręgowe izby lekarskie. Wcześniejsza wersja projektu zakładała usunięcie tego przepisu, co spotkało się z szeroką dyskusją i było powodem przekazania projektu do ponownego rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Nowe świadczenia i łatwiejszy dostęp do specjalistów

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego - opieki zdrowotnej udzielanej w powiatowym centrum zdrowia. To rozwiązanie ma poprawić dostępność usług medycznych na poziomie lokalnym.

Zmiany obejmą także zniesienie obowiązku posiadania skierowania do lekarza medycyny sportowej, optometrysty i psychologa. Dodatkowo optometrysta będzie mógł wystawić skierowanie do okulisty, co ma ułatwić pacjentom dostęp do specjalistycznej opieki.

Reforma szpitalnictwa została określona jako "kamień milowy" w Krajowym Planie Odbudowy. Od jej realizacji uzależniona jest wypłata środków z KPO, co podkreśla jej strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiej służby zdrowia. Dzięki wprowadzanym zmianom oferta szpitali ma być lepiej dostosowana do lokalnych potrzeb, w tym do zmian demograficznych, takich jak spadająca liczba urodzeń i starzejące się społeczeństwo. Efektywniejsze wykorzystanie kadr medycznych, sprzętu i infrastruktury to kolejne cele reformy.