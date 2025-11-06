Ponad dwa miliony skrzynek odbiorczych i blisko 39 milionów przesyłek - to najnowszy bilans funkcjonowania systemu e-Doręczeń w Polsce. Jak poinformowała Poczta Polska, aż 75 procent skrzynek zostało założonych w 2025 roku. Od 1 stycznia 2026 roku większość instytucji publicznych będzie zobowiązana do korzystania z e-Doręczeń wobec osób posiadających konto i adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

Od 1 stycznia 2026 roku większość instytucji publicznych będzie zobowiązana do korzystania z e-Doręczeń / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

System e-Doręczeń umożliwia elektroniczne przesyłanie urzędowej korespondencji z potwierdzeniem odbioru.

Od startu działania systemu nadano już 38,7 mln przesyłek, z czego 12 mln to cyfrowe listy polecone, a 26,7 mln to przesyłki hybrydowe.

Aż 92 proc. przesyłek, czyli ponad 35,6 mln, nadano w 2025 roku.

Od 1 stycznia 2026 roku większość instytucji publicznych będzie zobowiązana do korzystania z e-Doręczeń wobec osób posiadających konto i adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

Dla pozostałych korespondencja będzie wysyłana w formie hybrydowej - cyfrowo, drukowana przez Pocztę Polską i dostarczana tradycyjnie.

System e-Doręczeń pozwala na elektroniczne przesyłanie urzędowej korespondencji z potwierdzeniem odbioru. Jak podaje operator, od początku działania systemu nadano już 38,7 miliona przesyłek, z czego 12 milionów stanowiły cyfrowe listy polecone, a 26,7 miliona - przesyłki hybrydowe, czyli łączące formę cyfrową i papierową. Co ciekawe, aż 92 procent tych przesyłek, czyli ponad 35,6 miliona, nadano w 2025 roku.

Z każdym miesiącem widzimy, jak dynamicznie rozwija się system e-Doręczeń. Jesteśmy przekonani, że od stycznia przyszłego roku, gdy skończy się okres przejściowy, klienci będą jeszcze chętniej korzystać z tego rozwiązania - komentuje Paweł Raczyński, prokurent zarządu Poczty Polskiej odpowiedzialny za transformację cyfrową.

Nowy etap cyfrowej rewolucji

Od 1 stycznia 2026 roku ruszy kolejny etap wdrażania e-Doręczeń. W praktyce oznacza to koniec papierowych awiz dla wielu urzędowych pism. Większość instytucji publicznych będzie zobowiązana do doręczania korespondencji przede wszystkim przez system e-Doręczeń, ale tylko do tych osób, które mają założone konto i adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Pozostali otrzymają przesyłki w formie hybrydowej - dokumenty zostaną wysłane cyfrowo, wydrukowane przez Pocztę Polską i dostarczone tradycyjnie przez listonosza.

Zmiany obejmują coraz szersze grono podmiotów. Od początku 2025 roku e-Doręczenia są obowiązkowe dla wszystkich instytucji publicznych oraz osób wykonujących zawody zaufania publicznego, takich jak adwokaci czy notariusze. Od 1 kwietnia obowiązek ten dotyczy też firm zarejestrowanych w KRS, a od lipca - przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, którzy dokonują zmian w swoich wpisach. Kolejny krok już za rok - od października 2026 roku e-Doręczenia będą obowiązkowe dla wszystkich firm zarejestrowanych w CEIDG do końca 2024 roku. Ostateczny termin na wdrożenie systemu dla samorządów, sądów, prokuratury i organów ścigania to październik 2029 roku.

E-Doręczenia - co to takiego?

System e-Doręczeń to elektroniczny odpowiednik listów poleconych z potwierdzeniem odbioru. Ma on ułatwić i przyspieszyć wymianę korespondencji między instytucjami, firmami i obywatelami. System został wprowadzony ustawą z 2020 roku, a ostatnia nowelizacja, wprowadzająca m.in. okres przejściowy, miała miejsce w grudniu 2024 roku. Resort cyfryzacji już pracuje nad kolejnymi zmianami, które mają doprecyzować definicje i uregulować kwestie korespondencji niejawnej.