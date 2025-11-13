Rok 2025 przynosi długo wyczekiwaną zmianę w kalendarzu świątecznym. Po raz pierwszy w historii Wigilia, przypadająca w tym roku na środę, została oficjalnie ustanowiona dniem wolnym od pracy. Koniec roku będzie więc znakomitym momentem na urlop. Jeśli dobrze zaplanujemy odpoczynek, jest szansa na 18 dni nieprzerwanego wolnego. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Jak sprytnie zaplanować urlop? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Świąteczny maraton wolnych dni

Tegoroczny układ kalendarza sprzyja osobom, które chcą maksymalnie wydłużyć czas odpoczynku, wykorzystując przy tym minimalną liczbę dni urlopowych. Po Wigilii, która w 2025 roku przypada na środę, następują dwa ustawowo wolne dni: Boże Narodzenie (czwartek, 25 grudnia) oraz drugi dzień świąt, czyli Świętego Szczepana (piątek, 26 grudnia). Zaraz po nich nadchodzi weekend, co daje już pięć dni wolnych z rzędu.

Jest to doskonała okazja, by przedłużyć świąteczny wypoczynek. Wystarczy zaplanować urlop na poniedziałek i wtorek, 22 oraz 23 grudnia, by cieszyć się aż dziewięciodniową przerwą - od soboty, 20 grudnia, aż do niedzieli, 28 grudnia.

Nowy Rok z kolejną dawką wolnego

Na tym jednak możliwości się nie kończą. Po świątecznym weekendzie, osoby, które zdecydują się na kolejne dni urlopu, mogą wydłużyć czas wolny aż do Święta Trzech Króli. Wystarczy zaplanować wolne od poniedziałku, 29 grudnia, do środy, 31 grudnia. Nowy Rok, czyli 1 stycznia, to kolejny dzień ustawowo wolny od pracy.

Następnie, biorąc urlop w piątek, 2 stycznia, oraz w poniedziałek, 5 stycznia, można połączyć te dni z weekendem i cieszyć się nieprzerwaną przerwą aż do wtorku, 6 stycznia, kiedy przypada Święto Trzech Króli, które jest ustawowo wolne.

Podsumowując, przy umiejętnym zaplanowaniu urlopu, wystarczy wykorzystać zaledwie siedem dni urlopu, aby zyskać aż 18 dni nieprzerwanego odpoczynku - od 20 grudnia aż do 6 stycznia. To prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy marzą o długim świątecznym relaksie lub planują wyjazd na zimowe ferie.

Tak korzystny układ kalendarza nie zdarza się często. Warto już teraz zarezerwować terminy urlopowe, ponieważ wielu pracowników będzie chciało skorzystać z tej wyjątkowej okazji.