Zapach piernika to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aromatów świąt Bożego Narodzenia. Przesiąknięte korzennymi przyprawami ciasto od wieków gości na polskich stołach, a jego historia to fascynująca podróż przez czas, smaki i tradycje. Skąd się wziął piernik? Dlaczego był tak cenny? Jakie sekrety kryje jego wyjątkowy smak? Odkrywamy dla Was najciekawsze fakty i sprawdzone przepisy na świąteczne pierniki!

Szybki piernik na Wigilię albo korzenne pierniczki.

Od starożytności do królewskich koronacji

Piernik to słowo, które dziś kojarzy się głównie z Toruniem i świętami. Jednak jego historia zaczyna się znacznie wcześniej - już w starożytnej Grecji, gdzie wypiekano miodowniki, a także w antycznym Rzymie. Najstarszy znany przepis pochodzi z około 2400 roku p.n.e., a o miodowych ciastach z pieprzem wspominał nawet Apicjusz, rzymski autor książek kucharskich.

Zwyczaj wypiekania pierników zanikł na jakiś czas, by powrócić w średniowieczu, głównie za sprawą mnichów. Benedyktyni byli mistrzami w przygotowywaniu pierników, dostrzegając nie tylko ich walory smakowe, ale i zdrowotne. W tamtych czasach pierniki można było kupić... w aptekach! Uważano je za lekarstwo na przeziębienie, gorączkę, a nawet problemy z trawieniem i skórą.

Symbol luksusu i... miast hanzeatyckich

Pierniki szybko stały się symbolem dobrobytu i luksusu. Ich cena była wysoka ze względu na egzotyczne przyprawy, takie jak cynamon, imbir, goździki czy gałka muszkatołowa, które w średniowieczu były towarem deficytowym i drogim. Dziś trudno sobie wyobrazić, że piernik był przysmakiem tylko dla zamożnych, a pojawiał się podczas najważniejszych uroczystości - nie tylko świąt, ale też wesel, chrzcin, a nawet koronacji królewskich. Ciasto na piernik bywało nawet częścią wiana panny młodej!

Sławę i renomę piernikom przyniosły miasta hanzeatyckie: Szczecin, Gdańsk i oczywiście Toruń. Jednak pierwsza wzmianka o wypiekaniu pierników na ziemiach polskich pochodzi nie z Torunia, lecz ze Świdnicy na Śląsku - już w 1293 roku tutejszych piekarzy określano mianem "piperatas tortas facientes", czyli wykonujących ciastka z pieprzem.

Toruńskie legendy i sekrety receptury

Choć Toruń słynie dziś z pierników, pierwsze wzmianki o tym wypieku w tym mieście pochodzą dopiero z XIV wieku. Przepisy na pierniki były pilnie strzeżone i przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Pierwszy zapisany przepis na toruńskie pierniki pojawił się dopiero w XVIII wieku.

Tradycyjny toruński piernik musi zawierać pieprz - od dawnego słowa "pierny", czyli pieprzny. Najbardziej znane są tzw. katarzynki, czyli ciastka w kształcie sześciu zlepionych medalionów. Legenda głosi, że ich kształt zawdzięczamy córce piekarza, która wycięła kółka kubeczkiem i przypadkowo ułożyła je zbyt blisko siebie, przez co po upieczeniu zlepiły się w charakterystyczną formę.

Piernik nie tylko na słodko

Warto wiedzieć, że pierniki w dawnych czasach nie były wyłącznie słodkie. W kuchni staropolskiej wykorzystywano je także do przygotowania wytrawnych potraw, takich jak mięsny "szary sos". Podstawą sosu była zasmażka z mąki i masła, do której dodawano utarty piernik, miód, karmel, rodzynki i wywar z warzyw, a całość doprawiano solą, cukrem i octem. Taki sos doskonale komponował się z mięsem i rybami.

Domowe pierniczenie - sprawdzone przepisy

W dawnych czasach pierniki był symbolem dobrobytu i luksusu

Dziś pierniki kojarzą się przede wszystkim z Bożym Narodzeniem. Ich aromat wypełnia domy, a wypiekanie i dekorowanie stało się świąteczną tradycją. Oto dwa sprawdzone przepisy na pierniki - jeden na szybki, miękki piernik, drugi na klasyczne korzenne pierniczki idealne do dekorowania.

Przepis na szybki, miękki piernik: W garnku rozpuść masło z cukrem, dodaj miód, kakao i przyprawy. Po ostudzeniu dodaj sodę, mleko i roztrzepane jajka, a następnie przesianą mąkę. Masę przełóż do formy i piecz w 180 stopniach przez 40-45 minut. Po wystudzeniu udekoruj polewą, posypką lub orzechami.

W garnku rozpuść masło z cukrem, dodaj miód, kakao i przyprawy. Po ostudzeniu dodaj sodę, mleko i roztrzepane jajka, a następnie przesianą mąkę. Masę przełóż do formy i piecz w 180 stopniach przez 40-45 minut. Po wystudzeniu udekoruj polewą, posypką lub orzechami. Przepis na korzenne pierniczki do dekorowania: Wymieszaj mąkę, cukier, miód, sodę oczyszczoną, masło, jajko i przyprawy. Stopniowo dolewaj mleko, aż masa będzie gładka. Ciasto rozwałkuj na grubość do 1 cm, wykrawaj kształty i piecz w 180 stopniach przez około 10 minut. Po kilku dniach, gdy pierniczki zmiękną w pojemniku, możesz je dekorować lukrem i posypkami.

Warto zrobić własną mieszankę przypraw - świeżo utarte cynamon, gałka muszkatołowa, kardamon, ziele angielskie, anyż, goździki i pieprz zapewnią niepowtarzalny aromat i smak.

Piernikowe święta - tradycja, która łączy pokolenia

Piernik to nie tylko ciasto - to symbol tradycji, historii i rodzinnych spotkań. Jego zapach przywołuje wspomnienia dzieciństwa, rodzinnych świąt i radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Niezależnie od tego, czy wybierzesz przepis babci, czy sięgniesz po nowoczesne wariacje, piernik zawsze będzie miał w sobie coś magicznego.