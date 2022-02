Niebawem rozpocznie się rekrutacja do liceów na rok szkolny 2022/2023. Aby dostać się do dobrej placówki, uczeń ósmej klasy musi uzyskać jak najlepszy wynik na egzaminie oraz mieć dobre oceny. Liczy się także dodatkowa aktywność. Jak przeliczyć punkty do liceum? Kiedy odbędą się egzaminy ósmoklasisty? O czym muszą pamiętać uczniowie oraz rodzice?

