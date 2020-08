Policyjni pirotechnicy z pododdziału kontrterrorystycznego musieli interweniować w jednym z komisariatów w Tarnowie. 70-letnia kobieta przyniosła tam trzy słoiki z silnie wybuchowym kwasem pikrynowym. Na czas akcji komisariat ewakuowano.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, starsza kobieta znalazła słoiki z podejrzaną substancją porządkując szafę po zmarłym ojcu.



Mieszkanka Tarnowa nie znając zawartości słoików poszła z nimi najpierw do pobliskiej apteki, skąd została skierowana do komisariatu policji przy ul. Narutowicza.



Pełniący tam służbę policjanci podejrzewając, że mogą mieć do czynienia z groźną substancją, poprosili o przyjazd pirotechników z pododdziału kontrterrorystycznego z Krakowa. Ci na miejscu ustalili, że ciecz w jednym ze słoików to silnie wybuchowy kwas pikrynowy.



W związku z potencjalnym zagrożeniem na czas akcji pirotechników zdecydowano o ewakuacji obecnych w komisariacie kilkunastu policjantów i kilku cywilów. Zabezpieczone substancje zostały przetransportowane w bezpieczne miejsce poza terenem miasta i tam zniszczone.