​Ponad 20 państw i instytucji europejskich połączyło siły, by rozbić jedną z największych na świecie sieci nielegalnego handlu węgorzem europejskim. Efektem wielomiesięcznej operacji są dziesiątki aresztowań, przejęcie 22 ton zagrożonego gatunku i poważny cios wymierzony w przestępczość zorganizowaną.

Wspólna akcja służb z 21 krajów Europy i świata, koordynowana przez Europol, ujawniła ogromną skalę przemytu węgorza szklistego, czyli młodych osobników węgorza europejskiego - gatunku zagrożonego wyginięciem. W kolejnej odsłonie operacji LAKE, prowadzonej od października 2024 do czerwca 2025 roku, przeprowadzono ponad 16 tysięcy kontroli, zatrzymano 26 osób oraz skonfiskowano aż 22 tony żywych węgorzy europejskich, które miały trafić na nielegalne farmy w Azji.

Miliardowe zyski

Śledczy ustalili, że za procederem stoją zorganizowane grupy przestępcze. Europejscy obywatele zajmowali się pozyskiwaniem węgorzy z lokalnych połowów, natomiast obywatele krajów azjatyckich odpowiadali za logistykę i przemyt poza granice Unii Europejskiej. 

Po przetransportowaniu do Azji, węgorze trafiały na farmy, gdzie były hodowane i sprzedawane jako legalne produkty rybne. Według danych Europolu, każdego roku przemyca się nawet 100 ton węgorza szklistego, co generuje zyski sięgające 3 miliardów euro.

Fałszowanie dokumentów i pranie pieniędzy

Przestępcy wykorzystywali sfałszowane dokumenty, by ukryć nielegalny proceder - fałszowali rejestry połowów i wymyślali fikcyjnych odbiorców przesyłek. Dzięki temu co roku z Europy wywożono tony żywych węgorzy, omijając kontrole. Przemyt ten nie tylko zagraża środowisku i populacji zagrożonego gatunku, ale także napędza inne przestępstwa, takie jak uchylanie się od podatków, oszustwa spożywcze, fałszowanie dokumentów czy pranie brudnych pieniędzy.

Wieloletnia walka z przemytem

Operacja LAKE to jedna z najdłużej prowadzonych międzynarodowych akcji wymierzonych w przestępstwa przeciwko środowisku. Od początku jej trwania zatrzymano już ponad 850 osób i przejęto lub uniemożliwiono przemyt 109 ton młodego węgorza europejskiego. Europol zapewniał wsparcie wywiadowcze i analityczne, a eksperci uczestniczyli w działaniach operacyjnych na miejscu.

W tegorocznej edycji operacji uczestniczyły służby z krajów Unii Europejskiej, a także państw partnerskich, takich jak Albania, Kanada, Gruzja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. W działania zaangażowane były również instytucje unijne, m.in. Eurojust, Komisja Europejska, Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.