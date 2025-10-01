Ponad 20 państw i instytucji europejskich połączyło siły, by rozbić jedną z największych na świecie sieci nielegalnego handlu węgorzem europejskim. Efektem wielomiesięcznej operacji są dziesiątki aresztowań, przejęcie 22 ton zagrożonego gatunku i poważny cios wymierzony w przestępczość zorganizowaną.
Wspólna akcja służb z 21 krajów Europy i świata, koordynowana przez Europol, ujawniła ogromną skalę przemytu węgorza szklistego, czyli młodych osobników węgorza europejskiego - gatunku zagrożonego wyginięciem. W kolejnej odsłonie operacji LAKE, prowadzonej od października 2024 do czerwca 2025 roku, przeprowadzono ponad 16 tysięcy kontroli, zatrzymano 26 osób oraz skonfiskowano aż 22 tony żywych węgorzy europejskich, które miały trafić na nielegalne farmy w Azji.
Śledczy ustalili, że za procederem stoją zorganizowane grupy przestępcze. Europejscy obywatele zajmowali się pozyskiwaniem węgorzy z lokalnych połowów, natomiast obywatele krajów azjatyckich odpowiadali za logistykę i przemyt poza granice Unii Europejskiej.