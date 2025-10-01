Po przetransportowaniu do Azji, węgorze trafiały na farmy, gdzie były hodowane i sprzedawane jako legalne produkty rybne. Według danych Europolu, każdego roku przemyca się nawet 100 ton węgorza szklistego, co generuje zyski sięgające 3 miliardów euro.

Fałszowanie dokumentów i pranie pieniędzy

Przestępcy wykorzystywali sfałszowane dokumenty, by ukryć nielegalny proceder - fałszowali rejestry połowów i wymyślali fikcyjnych odbiorców przesyłek. Dzięki temu co roku z Europy wywożono tony żywych węgorzy, omijając kontrole. Przemyt ten nie tylko zagraża środowisku i populacji zagrożonego gatunku, ale także napędza inne przestępstwa, takie jak uchylanie się od podatków, oszustwa spożywcze, fałszowanie dokumentów czy pranie brudnych pieniędzy.

Wieloletnia walka z przemytem

Operacja LAKE to jedna z najdłużej prowadzonych międzynarodowych akcji wymierzonych w przestępstwa przeciwko środowisku. Od początku jej trwania zatrzymano już ponad 850 osób i przejęto lub uniemożliwiono przemyt 109 ton młodego węgorza europejskiego. Europol zapewniał wsparcie wywiadowcze i analityczne, a eksperci uczestniczyli w działaniach operacyjnych na miejscu.

W tegorocznej edycji operacji uczestniczyły służby z krajów Unii Europejskiej, a także państw partnerskich, takich jak Albania, Kanada, Gruzja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. W działania zaangażowane były również instytucje unijne, m.in. Eurojust, Komisja Europejska, Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.