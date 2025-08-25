Pieszy próbował przekroczyć w poprzek autostradę A4 w miejscu niedozwolonym. Kiedy mężczyzna był już na jezdni, został potrącony przez nadjeżdżający samochód. 48-latek zginął na miejscu.

Samochód śmiertelnie potrącił pieszego na A4 / KMP w Legnicy /

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór przed godziną 21:00 na 90. kilometrze autostrady A4. Według ustaleń funkcjonariuszy policji, ofiara wypadku próbowała przekroczyć jezdnię w miejscu, gdzie ruch pieszych jest całkowicie zabroniony.

Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych elementów odblaskowych, co znacznie utrudniło jego dostrzeżenie przez kierowców poruszających się z dużą prędkością. W momencie, gdy pieszy znajdował się już na jezdni, został potrącony przez nadjeżdżającego opla. Zginął na miejscu.

Kierujący oplem był trzeźwy, a jego zachowanie na drodze nie wzbudziło zastrzeżeń funkcjonariuszy. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, policjanci ruchu drogowego, biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków oraz prokurator.

Przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono wszystkie ślady, które mogą pomóc w dokładnym ustaleniu przyczyn i przebiegu tragedii. Ciało ofiary zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych.

Miejsce wypadku / KMP w Legnicy /

Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie przepisów

Autostrady są drogami przeznaczonymi wyłącznie dla ruchu pojazdów mechanicznych. Przepisy jasno zabraniają poruszania się pieszych po takich trasach. Przekraczanie autostrady w poprzek, czy nawet poruszanie się jej poboczem, to ogromne ryzyko, które może skończyć się tragicznie nie tylko dla samego pieszego, ale także dla kierowców.

Funkcjonariusze przypominają, że bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu. Policjanci apelują, by nigdy nie korzystać z autostrad pieszo, a także by zadbać o swoją widoczność, szczególnie po zmroku. Elementy odblaskowe mogą uratować życie, zwiększając szanse na to, że kierowca zauważy pieszego z odpowiedniej odległości.

Kierowcy również powinni zachowywać szczególną ostrożność, dostosowując prędkość do warunków panujących na drodze i bacznie obserwując otoczenie, nawet na odcinkach, gdzie piesi nie powinni się znajdować.