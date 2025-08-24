Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy prezydent Polski Karol Nawrocki wysłał list do ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego. "Polska, jako bliski sąsiad i sojusznik Ukrainy, stoi u boku Waszego narodu w tym trudnym czasie" - zapewnił następca Andrzeja Dudy.

Nawrocki pisze o "niezłomnej odwadze i determinacji"

"Dzień 24 sierpnia jest dla Ukrainy nie tylko symbolem uzyskania wolności i suwerenności w 1991 roku, ale także symbolem niezłomnej odwagi i determinacji Narodu Ukraińskiego, który w tych trudnych czasach staje w obronie swojej niepodległości przed brutalną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej" - napisał w okolicznościowej korespondencji prezydent Polski Karol Nawrocki. 

Jak dodał, Ukraińcy walczą nie tylko o swoje granice, ale też wartości, które są fundamentem europejskiej cywilizacji. Wymienił w tym kontekście wolność, demokrację i poszanowanie godności każdego człowieka. 

"Polska, jako bliski sąsiad i sojusznik Ukrainy, stoi u boku Waszego Narodu w tym trudnym czasie. Wspieramy Waszą niezłomność, wytrwałość i odwagę, które są świadectwem siły ducha i głębokiego patriotyzmu" - napisał następca Andrzeja Dudy. 

"Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz solidarności międzynarodowej uda się przywrócić pokój i bezpieczeństwo" - dodał. 

"Niech ten dzień będzie źródłem dumy"

Nawrocki zauważył, że ukraińskie święto przypomina Polsce i innym krajom naszego regionu, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze.  "Jest wartością bezcenną, ale trzeba ją pielęgnować i bronić, zwłaszcza wobec tych, którzy pragną ją zniszczyć" - dodał. 

"W tym wyjątkowym dniu chcemy podkreślić, jak wielkie znaczenie ma dla nas wolna i suwerenna Ukraina — nie tylko jako sąsiad i sojusznik, ale także jako fundament stabilności i pokoju w naszej części Europy" - czytamy w liście Nawrockiego.

"Niech ten dzień będzie źródłem dumy, siły i nadziei dla całego Narodu Ukraińskiego" - podsumował polski prezydent. 

Zełenski: Zawsze łączyło nas dążenie do wolności

"Polska jest naszym niezawodnym sojusznikiem i strategicznym partnerem, który wykazał się najwyższym poziomem solidarności w najtrudniejszych dla Ukrainy czasach" - napisał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski na portalu X, załączając list od Karola Nawrockiego. 

"Zawsze łączyło nas wspólne dążenie do wolności, niepodległości i godnej europejskiej przyszłości dla naszych narodów" - stwierdził. 

