Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy prezydent Polski Karol Nawrocki wysłał list do ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego. "Polska, jako bliski sąsiad i sojusznik Ukrainy, stoi u boku Waszego narodu w tym trudnym czasie" - zapewnił następca Andrzeja Dudy.

Prezydent RP Karol Nawrocki / Leszek Szymański / PAP

Nawrocki pisze o "niezłomnej odwadze i determinacji"

"Dzień 24 sierpnia jest dla Ukrainy nie tylko symbolem uzyskania wolności i suwerenności w 1991 roku, ale także symbolem niezłomnej odwagi i determinacji Narodu Ukraińskiego, który w tych trudnych czasach staje w obronie swojej niepodległości przed brutalną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej" - napisał w okolicznościowej korespondencji prezydent Polski Karol Nawrocki.

Jak dodał, Ukraińcy walczą nie tylko o swoje granice, ale też wartości, które są fundamentem europejskiej cywilizacji. Wymienił w tym kontekście wolność, demokrację i poszanowanie godności każdego człowieka.



"Polska, jako bliski sąsiad i sojusznik Ukrainy, stoi u boku Waszego Narodu w tym trudnym czasie. Wspieramy Waszą niezłomność, wytrwałość i odwagę, które są świadectwem siły ducha i głębokiego patriotyzmu" - napisał następca Andrzeja Dudy.

"Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz solidarności międzynarodowej uda się przywrócić pokój i bezpieczeństwo" - dodał.