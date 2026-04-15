Posłowie składają dziś w Sejmie wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry (PiS). Wniosek został podpisany przez posłów z klubów koalicji rządzącej: KO, Lewicy, PSL, Polski 2050 i Centrum - poinformował szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
- Do Sejmu trafia wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry (PiS), byłego ministra sprawiedliwości, przed Trybunałem Stanu.
- Wniosek został podpisany przez posłów KO, Lewicy, PSL, Polski 2050 i Centrum, tworzących rządową koalicję.
Dziś składamy wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry, podpisany przez posłanki i posłów klubów tworzących koalicję 15 października - poinformował szef klubu KO na środowej konferencji prasowej w Sejmie.
Jak dodał Konwiński, wniosek zawiera łącznie 51 zarzutów, w tym "25 dotyczących popełnienia deliktów konstytucyjnych oraz 26 związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw pospolitych". Dokument liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej - podkreślił Konwiński.
Przekazał, że przedstawicielem wnioskodawców został sekretarz klubu KO Jarosław Urbaniak. W ocenie Konwińskiego, Urbaniak jest "jednym z bardziej zorientowanych posłów w Sejmie, jeśli chodzi o przestępczą działalność Zbigniewa Ziobro". Wielokrotnie już się panem Ziobro zajmował na Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych - dodał.
Wniosek o pociągnięcie posła do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu wymaga wstępnego wniosku złożonego przez co najmniej 115 posłów.
Wniosek taki marszałek Sejmu kieruje do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie. Komisja przedstawia Sejmowi sprawozdanie wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS lub występuje o umorzenie postępowania. Sejm podejmuje uchwałę o postawienie danej osoby przed TS większością 3/5 głosów (276 posłów) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.