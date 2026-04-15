Najnowszy sondaż przeprowadzony przez UCE Research na zlecenie Onetu pokazał, że Polacy są podzieleni w kwestii zaufania do Radosława Sikorskiego. Według badania szef polskiej dyplomacji ma niemal tyle samo zwolenników, co przeciwników.

Radosław Sikorski / Shutterstock

33,7 proc. Polaków deklaruje zaufanie do Radosława Sikorskiego.

33,4 proc. badanych nie ufa ministrowi spraw zagranicznych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-12 kwietnia 2026 r. na próbie 1015 osób.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Najnowsze badanie opinii publicznej pokazało, że zaufanie do Radosława Sikorskiego jest niemal równo podzielone. 33,7 proc. respondentów zadeklarowało, że ufa obecnemu ministrowi spraw zagranicznych. W tej grupie 13,1 proc. osób wybrało odpowiedź "zdecydowanie ufam", natomiast 20,6 proc. wskazało "raczej ufam".

Z drugiej strony, niemal tyle samo badanych - 33,4 proc. - przyznało, że nie darzy Sikorskiego zaufaniem. 20,1 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie nie ufam", a 13,3 proc. - "raczej nie ufam".

Znacząca grupa niezdecydowanych

Wyniki sondażu pokazują również, że aż 26,6 proc. Polaków nie potrafi jednoznacznie określić swojego stosunku do ministra spraw zagranicznych, wybierając opcję "ani ufam, ani nie ufam". Dodatkowo 6,3 proc. respondentów nie ma w ogóle zdania na temat Radosława Sikorskiego.

Kontekst polityczny

Radosław Sikorski od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków. Jego aktywność na arenie międzynarodowej oraz wyraziste wypowiedzi często budzą silne emocje, zarówno w kraju, jak i za granicą.

W ostatnich tygodniach głośno było o primaaprilisowym żarcie ministra dotyczącym nominacji ambasadorskich, który odbił się szerokim echem w mediach . Sikorski nie szczędził również krytyki wobec prezydenta Karola Nawrockiego oraz polityków Prawa i Sprawiedliwości wspierających kampanię Viktora Orbana na Węgrzech.

Warto przypomnieć, że w marcowym rankingu zaufania IBRIS minister spraw zagranicznych tracił do prezydenta Karola Nawrockiego 3,7 punktu procentowego.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 10-12 kwietnia 2026 roku metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych) na reprezentatywnej próbie 1015 dorosłych Polaków. Respondentom zadano pytanie: "Jak bardzo ufa Pan/Pani ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu?".