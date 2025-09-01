Dziś rano doszło do awarii linii przesyłowej EstLink 1 między Finlandią a Estonią o mocy 350 MW. Usterkę zlokalizowano w stacji transformatorowej po stronie fińskiej w Espoo.

Straż Przybrzeżna Finlandii patroluje wody Bałtyku / HANDOUT/AFP / East News

Według operator Fingrid obecnie nic nie wskazuje na akt wandalizmu czy sabotażu, ale naprawa może potrwać około trzech tygodni - przekazała fińska agencja prasowa STT.



Podmorski kabel EstLink 1, który przebiega przez Zatokę Fińską, został podłączony do sieci w 2007 r. Jest to jedno z dwóch połączeń elektroenergetycznych między Finlandią a Estonią, ma mniejszą przepustowości, ale jego awaria może wpłynąć na dostawę i ceny energii elektrycznej.

Sabotaż na Bałtyku

Drugi kabel przesyłowy EstLink 2 ma moc ponad 650 MW i był ostatnio całkowicie wyłączony z eksploatacji przez około pół roku, gdy został uszkodzony pod koniec grudnia 2024 r. Podejrzewana jest o to załoga tankowca Eagle S, którego kotwica została przeciągnięta po dnie na odcinku ok. 90 km.

Jednostka płynęła wówczas z Petersburga do Egiptu z ładunkiem rosyjskiego paliwa.Statek formalnie należy do firmy z Dubaju, a jej właścicielką według dokumentów jest 42-letnia obywatelka Azerbejdżanu, powiązana z handlem ropą i gazem.