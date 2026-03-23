"Ponad 500 stron liczy opisujący represje SLAPP oraz inne formy nękania raport komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023" – poinformował w poniedziałek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej "Represje Slapp i Inne Formy Nękania", 23 marca 2026 / Paweł Supernak / PAP

W poniedziałek w resorcie sprawiedliwości przedstawiony został drugi raport przygotowany przez powołaną w kwietniu minionego roku komisję w Ministerstwie Sprawiedliwości. Komisja, której przewodniczy adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, powołana została w celu wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015 -2023.

Szef MS przypomniał w poniedziałek na konferencji, że prezentowany raport jest już drugim autorstwa wspomnianej komisji. Dzisiaj to są represja SLAPP i inne formy nękania – mówił Waldemar Żurek.

Minister podkreślił, że pojęcie SLAPP (ang. Strategic Lawsuits Against Public Participation) odnosi się do nadużywania i wykorzystywania istniejących instytucji prawa, poprzez m.in. pozwy, czy też działania prokuratorów w postaci "fikcyjnych, ale bardzo dolegliwych aktów oskarżenia". Czyli nie mamy dowodów, ale uruchamiamy postępowanie. Nie mamy podstaw, by wszczynać powództwo, ale chcemy zniszczyć danego człowieka, więc za pomocą różnych środków prawnych, legalnych, doprowadzamy do tego, że ta osoba jest nękana – podkreślił Żurek.

Poinformował, że raport prezentowany w poniedziałek liczy ponad 500 stron i szczegółowo opisuje wspomniane praktyki. Pierwszy raport komisji, dotyczący ówczesnych działań mediów publicznych, przedstawiono we wrześniu 2025 roku.