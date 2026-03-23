"Łatwo jest siedzieć na kanapie z piwem i konsolą i obserwować ten mecz. Dla mnie ważne jest, żeby w tym meczu uczestniczyć, łapać tego byka za rogi i brać odpowiedzialność. Jeżeli dziś nie weźmiemy odpowiedzialności, to przyjdzie jutro Braun z Mentzenem i Kaczyńskim i nas zje" - powiedział Robert Biedroń w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Kiedy przyszedł moment próby i dojrzałości, połączyliśmy siły na lewicy i dziś po 18 latach lewica wróciła do władzy. Uratowaliśmy Polskę przed PiS-em, Mentzenem i Braunem - podkreślił Biedroń. Doprowadziliśmy do tego, że jesteśmy w rządzie dzisiaj - dodał.

Robert Biedroń, europoseł Nowej Lewicy / Marcin Suchmiel / RMF24

