Polska złożyła wniosek o unijną klauzulę wyjścia – poinformował w środę resort finansów. Powodem są wydatki na obronność. Klauzula umożliwia zwiększenie wydatków mimo obejmującej Polskę procedury nadmiernego deficytu.

Polska złożyła wniosek o unijną klauzulę wyjścia (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Krajowa klauzula umożliwia odejście od rekomendowanej przez Radę Ecofin ścieżki wydatków do wysokości przyrostu wydatków na obronność w stosunku do sytuacji przed wojną w Ukrainie. Zgodnie z szacunkami przyrost wydatków obronnych według unijnej definicji COFOG w Polsce, w porównaniu do 2021 r., wyniesie w latach 2024-25 odpowiednio 1,1 proc. PKB i 1,3 proc. PKB" - wskazano w komunikacie.

Klauzula umożliwia odejście od rekomendowanej przez Radę Ecofin ścieżki wydatków do wysokości przyrostu wydatków na obronność w stosunku do sytuacji przed wojną w Ukrainie, jednak nie więcej niż 1,5 proc. PKB.

Resort przypomniał, że 19 marca br. Komisja Europejska zachęciła państwa członkowskie do skoordynowanego użycia krajowej klauzuli wyjścia ze względu na wyjątkowe okoliczności, jakimi są agresja Rosji na Ukrainę i pogarszające się środowisko bezpieczeństwa.

Wydatki na obronność w krajach NATO / Adam Ziemienowicz / PAP

Na początku marca szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że "Europa jest gotowa na znaczne zwiększenie wydatków na obronność". Polityk przekazała, że Unia zaproponuje nowy instrument o wartości 150 miliardów euro, który pozwoli państwom członkowskim zaciągać pożyczki na inwestycje zbrojeniowe.