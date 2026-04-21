Policja w Częstochowie prosi o kontakt podróżujących 22 grudnia 2025 roku pociągiem Intercity na odcinku Katowice - Gdynia oraz osób, które w tym samym czasie podróżowały pociągiem Polregio na trasie Częstochowa - Łódź Fabryczna. Chodzi o incydent, który miał miejsce tego dnia na stacji Widzew-Teklinów. Do momentu zakończenia postępowania maszynistę i kierownika pociągu Polregio odsunięto od wykonywania obowiązków służbowych.
Incydent, który wyjaśnia policja dotyczy sytuacji z godz. 14-15, gdy na linii kolejowej nr 1 między Częstochową a Radomskiem pociąg Polregio nr 41212 pominął semafor wskazujący sygnał "stój". W efekcie uszkodził znajdujący się na nim rozjazd ustawiony dla składu Intercity nr 4522 relacji Katowice - Gdynia.
Pociąg Polregio zatrzymał się za rozjazdem, już na torze, po którym miał przejechać pociąg do Gdyni. "Po najechaniu na rozjazd nastąpiło wygaszenie sygnału zezwalającego na jazdę składu Intercity i pociąg zatrzymał się w bezpiecznej odległości" - informowały po incydencie Polskie Linie Kolejowe.
Pociągiem do Gdyni podróżowało ok. 250 osób, nie podano liczby pasażerów w składzie Polregio, w którym nie ma rezerwacji miejsc. Tabor był sprawny technicznie, a obaj maszyniści trzeźwi. Sprawdzanie całej infrastruktury trwało wiele godzin. Pasażerowie Polregio musieli przesiąść się do autobusów, natomiast pociąg Intercity odjechał opóźniony o 125 min.
Incydentem zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Równolegle śledztwo w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym prowadzi Prokuratura Rejonowa w Częstochowie - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.
W ramach tego śledztwa policja zaapelowała do pasażerów obu pociągów o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie lub z najbliższą jednostką policji. "Podstawą do zgłoszenia jest przekazanie dowodu odbycia podróży pociągami na wskazanej trasie" - przekazała w komunikacie policja w Częstochowie.
