​Policja w Częstochowie prosi o kontakt podróżujących 22 grudnia 2025 roku pociągiem Intercity na odcinku Katowice - Gdynia oraz osób, które w tym samym czasie podróżowały pociągiem Polregio na trasie Częstochowa - Łódź Fabryczna. Chodzi o incydent, który miał miejsce tego dnia na stacji Widzew-Teklinów. Do momentu zakończenia postępowania maszynistę i kierownika pociągu Polregio odsunięto od wykonywania obowiązków służbowych.

Incydent, który wyjaśnia policja dotyczy sytuacji z godz. 14-15, gdy na linii kolejowej nr 1 między Częstochową a Radomskiem pociąg Polregio nr 41212 pominął semafor wskazujący sygnał "stój". W efekcie uszkodził znajdujący się na nim rozjazd ustawiony dla składu Intercity nr 4522 relacji Katowice - Gdynia.

Incydent na kolei

Pociąg Polregio zatrzymał się za rozjazdem, już na torze, po którym miał przejechać pociąg do Gdyni. "Po najechaniu na rozjazd nastąpiło wygaszenie sygnału zezwalającego na jazdę składu Intercity i pociąg zatrzymał się w bezpiecznej odległości" - informowały po incydencie Polskie Linie Kolejowe.

Pociągiem do Gdyni podróżowało ok. 250 osób, nie podano liczby pasażerów w składzie Polregio, w którym nie ma rezerwacji miejsc. Tabor był sprawny technicznie, a obaj maszyniści trzeźwi. Sprawdzanie całej infrastruktury trwało wiele godzin. Pasażerowie Polregio musieli przesiąść się do autobusów, natomiast pociąg Intercity odjechał opóźniony o 125 min.

Incydentem zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Równolegle śledztwo w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym prowadzi Prokuratura Rejonowa w Częstochowie - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.

Apel policji

W ramach tego śledztwa policja zaapelowała do pasażerów obu pociągów o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie lub z najbliższą jednostką policji. "Podstawą do zgłoszenia jest przekazanie dowodu odbycia podróży pociągami na wskazanej trasie" - przekazała w komunikacie policja w Częstochowie.

