Do końca roku liczba policjantów w Polsce przekroczy 100 tys. - takie są prognozy przedstawione przez Komendę Główną Policji. Teraz w tej formacji służy blisko 99,5 tys. funkcjonariuszy, jednak w najbliższym czasie przewidziane są kolejne nabory, a chętnych jest 25 tys.

Zdj. ilustracyjne; Łódź, 11.09.2025, policyjne ćwiczenia / Marian Zubrzycki / PAP

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada informuje, że to optymistyczne liczby, ale są miejsca w Polsce, gdzie policjantów wciąż brakuje.

Najgorsza sytuacja nieprzerwanie panuje w garnizonie warszawskim. Poziom wakatów wynosi tam blisko 24,5 proc. Na 10 tys. brakuje prawie 2,5 tys. mundurowych.

Na drugim miejscu jest Wrocław - wakaty są tam na poziomie 14 proc. Potem jest Gorzów Wielkopolski - 11 proc. oraz Gdańsk - 10 proc.

Jeśli chodzi o inne jednostki - Centralne Biuro Zwalczanie Cyberprzestępczości dostało właśnie 700 etatów, co oznacza, że ma zatrudnienie jedynie na poziomie 50 proc. i szuka blisko 900 funkcjonariuszy. Ten rok - według policji - ma być rekordowy od co najmniej 5 lat, jeśli chodzi o sumę przyjęć do służby. Mowa o co najmniej 7 tys. nowych policjantów.