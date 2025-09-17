Katowice już szykują się na niezapomniany wieczór pełen adrenaliny i motoryzacyjnych wrażeń. Widowiskowe miejskie odcinki specjalne Rajdu Śląska ponownie przyciągną tłumy kibiców – a w centrum wydarzeń znajdzie się nie kto inny, jak sam Kajetan Kajetanowicz, czterokrotny mistrz Polski i gwiazda mistrzostw świata WRC.

/ Materiał prasowy /

Miejski rajdowy spektakl wraca do Katowic

Rajd Śląska od kilku lat zachwyca nie tylko miłośników motorsportu, ale też wszystkich, którzy cenią sobie wielkie widowiska w miejskiej scenerii. Organizatorzy po raz kolejny przygotowali dla kibiców dwa wyjątkowe odcinki o charakterze superoesów. To właśnie one stały się wizytówką imprezy, łącząc sportową rywalizację z niepowtarzalną atmosferą wielkiego święta motoryzacji.

Pierwszy z nich - GZM Katowice - już tradycyjnie otworzy rywalizację w tegorocznym Rajdzie Śląska (19-21 września 2025). Trasa wieczornego show poprowadzi przez samo serce Katowic, pozwalając kibicom poczuć się jak na światowym rajdzie. Odcinek przebiega wokół najważniejszych symboli miasta: katowickiego Spodka, Pomnika Powstańców Śląskich i przez Strefę Kultury. Właśnie takie próby w centrum dużych aglomeracji to rzadkość na skalę światową - mogą się nimi pochwalić jedynie nieliczne miasta, takie jak Rzym, Cordoba czy Ateny.

Kajetanowicz wraca na śląskie trasy

Tegoroczny wieczór w Katowicach będzie miał wyjątkowego bohatera. Kajetan Kajetanowicz - zawodnik, który zaczynał swoją rajdową przygodę na śląskich oesach, dziś jest jedną z największych gwiazd światowych rajdów. Czterokrotny mistrz Polski, trzykrotny mistrz Europy i triumfator cyklu WRC2 Challenger po raz kolejny przyjął zaproszenie organizatorów i wystąpi przed polską publicznością.

Kajetanowicz nie kryje radości z powrotu na krajowe trasy. Bardzo się cieszę, że organizator Rajdu Śląska ponownie zaprosił nas do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Jestem przekonany, że występ przed naszą polską publicznością będzie dla mnie pełny pozytywnych emocji. Z przyjemnością zadbam o to, aby przejazd Toyotą był równie ekscytujący dla zgromadzonych w Katowicach kibiców. Fantastycznie będzie pojawić się na krajowej imprezie, tym bardziej że startując w mistrzostwach świata, nie mam takich okazji zbyt wiele. Do zobaczenia na Śląsku! - powiedział Kajetan Kajetanowicz, który dosłownie kilka dni przed Rajdem Śląska wrócił z Ameryki Południowej, gdzie walczył w rundach WRC w Paragwaju i Chile.

Widowisko dla każdego fana motoryzacji

/ Materiał prasowy /

Piątkowy wieczór, 19 września, zapowiada się niezwykle emocjonująco. O godzinie 19:30 na trasę o długości 1,85 km ruszą historyczne rajdówki - maszyny, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii sportu samochodowego. To gratka nie tylko dla starszych kibiców, ale również dla młodszych fanów, którzy będą mogli zobaczyć legendy motoryzacji w akcji.

Na godzinę 20:30 przewidziano przejazdy współczesnych załóg - w tym aut klasy Rally2, które są najszybszymi i najbardziej zaawansowanymi technicznie samochodami w mistrzostwach Polski (RSMP) i Rajdowym Pucharze Europy (FIA ERT). To właśnie Toyotę GR Yaris Rally2 poprowadzi Kajetanowicz - gwarantując zgromadzonym na miejscu kibicom widowisko na najwyższym poziomie.

Nie zabraknie efektownych przejazdów wokół beczek, dynamicznych nawrotów z użyciem hamulca ręcznego, rozgrzanych do czerwoności hamulców i blasku potężnych reflektorów. Takie emocje można poczuć tylko podczas miejskich superoesów!

Król superoesów z Ustronia

Kajetan Kajetanowicz nie bez powodu nazywany jest królem superoesów. W mistrzostwach Polski wraz z Jarkiem Baranem wygrał aż 11 takich prób, a identyczną liczbę zwycięstw odniósł w mistrzostwach Europy, w tym trzy na pokazowym show w Ponta Delgada podczas Rajdu Azorów.

Na arenie międzynarodowej, w ramach różnych kategorii mistrzostw świata (WRC2, WRC2 Open, WRC3 i WRC2 Challenger), Kajetanowicz - tym razem z Maciejem Szczepaniakiem - wywalczył najlepszy czas aż na 17 superoesach. Ustronianin ośmiokrotnie triumfował także w legendarnym Kryterium Asów na ulicy Karowej w Warszawie, gdzie nie miał sobie równych na zdradliwie śliskiej nawierzchni.

Rajdowy weekend dla wszystkich. Wstęp wolny!

Organizatorzy Rajdu Śląska dbają o to, by rajdowe święto było dostępne dla każdego. Wstęp na wszystkie odcinki specjalne w Katowicach (GZM Katowice) i Chorzowie (Superauto.pl Stadion Śląski), a także do parku serwisowego na legendarnej arenie i na pozostałe oesy, jest całkowicie bezpłatny. To znakomita okazja, by na własne oczy zobaczyć największe gwiazdy polskiego i światowego motorsportu oraz poczuć niepowtarzalny klimat rajdowej rywalizacji.