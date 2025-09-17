​Mężczyznę podejrzanego o fałszowanie na dużą skalę banknotów różnych walut zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji - informuje Krzysztof Zasada, reporter RMF FM. 47-latek w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Fałszywki były bardzo wysokiej jakości - posiadały numery, serie, a nawet zabezpieczenia zbliżone do oryginalnych / CBŚP

Początkowo śledczy sądzili, że mężczyzna działa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, jednak okazało się, że działa sam.

Podejrzany wykorzystywał portale internetowe do oferowania podrobionych banknotów różnych walut. Fałszywki były bardzo wysokiej jakości - posiadały numery, serie, a nawet zabezpieczenia zbliżone do oryginalnych.

Na banknoty podrobione przez 47-latka natrafiono między innymi w Czechach.

Mężczyzna wpadł w Małopolsce. W jego mieszkaniu i pomieszczeniach gospodarczych znaleziono sprzęt do podrabiania pieniędzy, specjalistyczne papiery i tusze, a także 1200 fałszywych banknotów różnych walut, między innymi z Polski, Czech, Japonii, Chin, Pakistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy USA.

Trwa ustalanie skali procederu, którym trudnił się podejrzany.

Mężczyźnie grozi 25 lat więzienia.