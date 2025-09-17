Kierowca osobowego dodge’a uciekał w środę rano przed policją ulicami Wadowic (woj. małopolskie). Finałem eskapady było spektakularne zatrzymanie.

Pościg ulicami Wadowic ze spektakularnym zatrzymaniem (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O zdarzeniu donosi portal Wadowice Online.

W środę po godz. 9:00 na ul. Legionów w Wadowicach policjanci, przy pomocy kilku radiowozów, zatrzymali uciekającą osobówkę. Wcześniej kierowca nie zatrzymał się do kontroli w okolicach dworca autobusowego i zaczął uciekać z dużą prędkością.

W ujęciu go pomogły poranne korki i, jak zwróciła uwagę redakcja, "hamulcowe" rondo u zbiegu Legionów, Poprzecznej i Lwowskiej.

Po zatrzymaniu okazało się, że 51-letni wadowiczanin, który siedział za kółkiem dodge’a, ma ponad 2 promile.

Mężczyzna trafił na komisariat.