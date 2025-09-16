Policjanci ruchu drogowego mają w najbliższych dniach do "niezbędnego minimum" ograniczyć używanie dronów w związku z kontrolami kierowców. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM - takie jest zalecenie kierownictwa policji dla drogówki w całym kraju.

Policjanci w całym kraju mają ograniczyć używanie dronów do niezbędnego minimum. Jaki jest powód takiej decyzji?

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, szefostwo policji wychodzi z założenia, że w ostatnim czasie bardzo głośno jest o dronach, jako obiektach, które mogą stanowić zagrożenie z powietrza.

Zdarzały się przypadki, że głównie dzieci - panicznie reagowały na widok dronów, które znajdowały się na przykład nad przejściami dla pieszych. Tam najczęściej bezzałogowce służą do obserwacji bardzo popularnych i groźnych wykroczeń.

Nie chcemy potęgować poczucia zagrożenia -usłyszeliśmy w Komendzie Głównej Policji.

Wykorzystywanie dronów w najbliższym czasie ma być ograniczone, a dowódcy przy decyzjach o użyciu bezzałogowców powinni kierować się zdrowym rozsądkiem.

Jeśli te urządzenia nie muszą być stosowane, policjanci drogówki powinni bardziej skupić się na patrolach - takie jest jedno z zaleceń.

Drony nad Belwederem

W poniedziałek ok. godz. 19 nad Belwederem funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zauważyli drona. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu zmusili go do powrotu w trybie awaryjnym do operatorów.

17-letnia Białorusinka i 21-letni Ukrainiec, którzy operowali maszyną, zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy SOP w parku.

Śledztwo prowadzone jest pod kątem naruszenia prawa lotniczego, a dokładnie wykonywania lotów w miejscu niedozwolonym. Grozi za to do 5 lat więzienia.

Atak rosyjskich dronów

W zeszłym tygodniu, w nocy z wtorku na środę, rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Premier zwołał pilne posiedzenie rządu. Drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Na kilka godzin zamknięta została przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie.

