Szef MSZ Radosław Sikorski oraz rzecznik resortu Paweł Wroński apelują, aby przed wyjazdem za granicę zapoznać się z uwarunkowaniami w danym kraju, korzystając m.in, z informacji jakie zamieszcza na swoich stronach MSZ. Apel ma związek z przypadkami aresztowania polskich turystów i podróżników, do jakich doszło w ostatnim czasie.

Student medycyny i biologii eksperymentalnej Daniel Dembowski na początku maja pojechał na wycieczkę do Tunezji, po czym wybrał się na samotną wycieczkę do Tunisu. Tam Polak został zatrzymany i trafił do więzienia.

Informacje te potwierdził rzecznik MSZ Paweł Wroński. Podkreślił, że w Tunezji trwa stan wyjątkowy i nie można tam ani fotografować obiektów wojskowych, ani funkcjonariuszy.

Generalnie nie warto się też oddzielać samodzielnie od wycieczek - zaznaczył.

Wroński przekazał, że Dembowski został aresztowany podczas fotografowania demonstracji, a w jego aparacie służby tunezyjskie znalazły zdjęcia, które - jak mówił - zostały "opacznie" przez nie zinterpretowane. Według rzecznika MSZ, polski turysta obecnie znajduje się w oddalonym od Tunisu więzieniu i jest w kontakcie z polskim konsulem, który udziela mu wszelkiej możliwej pomocy.

Zobacz również: Polak skazany w DR Konga na dożywocie został uwolniony

Nasza jurysdykcja nie obejmuje niezależnego państwa Tunezja, i ono ma tutaj decydującą rolę w sprawie. Staramy się tę kwestię wyjaśnić, wytłumaczyć, że (Dembowski) to nie jest terrorysta, tylko zwykły turysta - dodał.

Zaznaczył, że generalnie MSZ na swoich stronach informuje o niebezpieczeństwach, jakie grożą turystom w danym kraju, i przestrzega przed podejmowaniem działań, które mogą narazić ich na szwank lub nieprzyjemności.

Szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił z kolei, że "to, co nam może wydać się oczywiste i do czego nam się wydaje, że mamy prawo - w innym kraju może być przestępstwem".

Przypominam, że są na świecie kraje, które karą śmierci karzą za homoseksualizm. Ale też są takie sytuacje jak stan wyjątkowy i nieznajomość lokalnego prawa niestety nie zwalnia z jego przestrzegania. Więc bardzo prosimy, żeby przed wyjazdem siebie przede wszystkim zabezpieczyć przed takimi sytuacjami - powiedział.

Zachęcał m.in. do zapoznania się z poradnikiem "Polak za granicą".

Szefa MSZ dopytywano też o kulisy działań, w wyniku których został uwolniony skazany niesłusznie w Demokratycznej Republice Konga Mariusz Majewski, jednak szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że "nie wszystkie sprawy muszą być ujawniane publicznie".

Majewski został w ubiegły czwartek, 23 maja, skazany w DRK na dożywotnie więzienie. We wtorek polskie MSZ poinformowało o uwolnieniu Polaka i o tym, że przebywa on już w Europie.