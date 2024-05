Reakcja Zachodu

Oświadczenie w sprawie decyzji gruzińskiego parlamentu wydał Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. W komunikacie zaznaczył, że UE ubolewa nad decyzją gruzińskich polityków, a przyjęta ustawa jest sprzeczna z podstawowymi wartościami i zasadami UE. Jego zdaniem przepisy cofają Gruzję z jej drogi do członkostwa w UE.

"Wzywamy gruzińskie władze do odwrócenia tego trendu i zdecydowanego powrotu na ścieżkę unijną. Wciąż jest czas na zmianę - ale potrzebne jest silne zaangażowanie władz" - zaznaczył.

Borrell dodał, że UE rozważa wszystkie możliwe kroki w reakcji na decyzję gruzińskiego parlamentu. "Nadal stoimy po stronie narodu gruzińskiego i uznajemy wybór przeważającej większości z nich na rzecz europejskiej przyszłości dla ich kraju" - podkreślił.

Gabrielius Landsbergis, szef MSZ Litwy stwierdził, że to smutny dzień dla Gruzji i dla Europy. "Przyjęcie tej ustawy wstrzymuje gruzińską akcesję do UE i nikt na tym nie skorzysta. Prawie nikt" - zaznaczył.

Co przewiduje "ustawa rosyjska"?

Rządząca Gruzją już trzecią kadencję partia Gruzińskie Marzenie powróciła do ustawy o tzw. agentach zagranicznych (obecnie przerobionej na ustawę o "przejrzystości wpływów zagranicznych"), z uchwalenia której zrezygnowała w marcu ubiegłego roku po masowych protestach i krytyce ze strony państw zachodnich.

Wzorowana na rosyjskiej ustawa, stąd nazwana też po prostu "ustawą rosyjską", przewiduje, że organizacje otrzymujące co najmniej 20 proc. finansowania z zagranicy podlegałyby rejestracji i sprawozdawczości oraz trafiłyby do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu.

Analitycy w poprzednich miesiącach wskazywali, że trudno powiedzieć dlaczego Gruzińskie Marzenie powróciło do ustawy akurat wiosną. Eksperci prezentują różne wersje - od chęci zwiększenia kontroli i presji na opozycję przed jesiennymi wyborami, po próbę zademonstrowania pewności siebie i pokazania, że nie ma już potrzeby tak silnego liczenia się ze stanowiskiem UE. W ubiegłym roku Gruzja zabiegała o status kandydata do członkostwa w UE - teraz już go ma.