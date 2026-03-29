Dobra wiadomość dla tych, którzy chcą zrobić świąteczne zakupy z wyprzedzeniem - 29 marca to niedziela handlowa. Wiele sklepów sieciowych będzie czynnych aż do godz. 22.

W jakich godzinach będą czynne sklepy największych sieci?

Dziś Niedziela Palmowa, co oznacza, że dokładnie za tydzień będziemy świętować Wielkanoc. Tak jak w poprzednich latach, w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą sklepy są otwarte.

W jakich godzinach będzie można dziś odwiedzić sklepy największych sieci? Czas pracy do godz. 22 zadeklarowały m.in. sieci Auchan i Carrefour. Do godz. 22 czynne będą również sklepy Biedronki, a niektóre placówki mają pracować jeszcze dłużej.



Sieć Lidl przekazała PAP, że jej sklepy będą w niedzielę czynne "w takich samych godzinach, jak w pozostałe dni tygodnia". Z kolei sieć Kaufland zaznaczyła, że w niedzielę jej sklepy funkcjonują tak jak w pozostałe handlowe niedziele, czyli do godz. 20.

Kiedy kolejna niedziela handlowa?

Kolejne niedziele handlowe przypadają w tym roku 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, a także 6, 13 i 20 grudnia.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary. Przy uporczywym naruszaniu przepisów w grę wchodzi nawet kara ograniczenia wolności.

Ile zapłacimy za typowe produkty na wielkanocny stół?

Według analityków banku BNP Paribas, koszyk produktów najczęściej kupowanych przed Wielkanocą będzie o 5-7 proc. tańszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tańsze mają być warzywa, masło i cukier, a droższe jaja i pieczywo.

To, czy tegoroczna Wielkanoc będzie lżejsza dla naszego portfela, zależy w dużej mierze od naszych indywidualnych wyborów i tego, co ostatecznie trafi do koszyka. Nasze analizy pokazują, że wiele kategorii produktów wyraźnie potaniało względem ubiegłego roku - zaznaczyła Magdalena Kowalewska - dyrektorka Biura Analiz Sektora Food and Agro z Banku BNP Paribas.

Jaja, podobnie jak przed rokiem, należą do liderów wzrostów cen. Za najtańsze jaja klatkowe zapłacimy o 10 proc. więcej niż rok temu i aż o 1/3 więcej niż przed dwoma laty. Dynamika wzrostu cen w przypadku jaj ekologicznych, z wolnego wybiegu czy ściółkowych jest jeszcze większa. Za takie jaja trzeba będzie zapłacić od 12-17 proc. więcej w przypadku jaj ściółkowych i o 30-50 proc. więcej w przypadku jaj z wolnego wybiegu lub ekologicznych.

Na liście droższych produktów znajduje się także pieczywo. Chociaż ceny mąki są niższe niż przed rokiem, za pieczywo (m.in. ze względu na rosnące koszty pracy i transportu) prawdopodobnie będziemy musieli zapłacić więcej o 2-3 proc.

Sałatka jarzynowa, nieodłączny element polskich świąt, może być w tym roku tańsza - oceniają analitycy banku. O 5-15 proc. tańsze niż przed rokiem są podstawowe składniki sałatki - ziemniaki, marchew, cebula oraz jabłka. Wynika to z dobrych ubiegłorocznych zbiorów.