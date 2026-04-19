Polacy nie mają wątpliwości – 56,6 proc. ankietowanych uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien formalnie odebrać ślubowanie od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest 26,2 proc. badanych.

Karol Nawrocki

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski rzuca światło na to, jak społeczeństwo ocenia działania prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ślubowania sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego.

W badaniu 56,6 procent respondentów uznało, że prezydent powinien formalnie odebrać ślubowanie od czterech sędziów TK. Co ciekawe, aż 44,6 procent z nich wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a kolejne 12 procent wskazało na wariant "raczej tak".

Przeciwnego zdania było 26,2 procent ankietowanych, z czego 14,8 procent odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 11,4 procent - "raczej nie". Co piąty Polak (17,2 proc.) przyznał, że nie ma w tej sprawie zdania.

Różnice względem preferencji wyborczych

Wyniki sondażu pokazują wyraźny podział wśród Polaków, który przebiega wzdłuż linii politycznych sympatii. Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) aż 97 procent badanych oczekuje, że prezydent odbierze ślubowanie od sędziów TK. Zdecydowana większość (88 proc.) wybrała odpowiedź "zdecydowanie tak", a kolejne 9 procent - "raczej tak". Tylko 3 procent tej grupy nie ma zdania lub jest przeciwna takiemu rozwiązaniu.

Zupełnie inaczej sprawa wygląda wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem). Ponad połowa z nich (54 proc.) uważa, że prezydent nie powinien przyjąć ślubowania - 30 procent odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 24 procent - "raczej nie". Po 12 procent respondentów z tej grupy opowiedziało się za odebraniem ślubowania, a 22 procent nie ma w tej sprawie zdania.

Największy odsetek niezdecydowanych odnotowano wśród tzw. "pozostałych wyborców". 41 procent z nich wybrało odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć". 37 procent wskazało "zdecydowanie tak", a 19 procent - "raczej tak". Przeciwnego zdania było jedynie 3 procent badanych.

O co chodzi z zamieszaniem wokół ślubowania sędziów

Cała sprawa nabrała tempa w zeszłym tygodniu, kiedy to sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowanie podczas uroczystości w Sejmie.

Dwoje z nich - Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska - już wcześniej zostało zaprzysiężonych przez prezydenta Nawrockiego. Pozostała czwórka: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska, przekazała pisemne roty ślubowań w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta. Następnie wszyscy udali się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Prezes TK, Bogdan Święczkowski, poinformował, że tylko dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, objęło urzędy. Cztery pozostałe osoby, według jego słów, nie objęły stanowisk. Krystian Markiewicz przekazał, że on i troje pozostałych sędziów złożyli pismo do prezesa TK z wnioskiem o umożliwienie wykonywania obowiązków służbowych.