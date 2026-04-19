Arcybiskup Marek Jędraszewski, były metropolita krakowski, w Auli Papieskiej na Jasnej Górze ostro skrytykował współczesną szkołę i poziom wychowania patriotycznego. Stwierdził, że rządzący mają taki sam plan jak przywódca Trzeciej Rzeszy Adolf Hitler i chcą stworzyć z młodych Polaków "bezwolną masę do pracy".

Arcybiskup Marek Jędraszewski / Waldemar Deska / PAP

Poprzednik kardynała Konrada Krajewskiego na stanowisku metropolity krakowskiego spotkał się z uczestnikami Zlotu Gwiaździstego na Jasną Górę. Impreza organizowana jest przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

Jeżeli według badań statystycznych ok. 13 proc. Polaków nie kocha Polski, a dla dwudziestu kilku kolejnych sprawy Polski są obojętne, to naprawdę znajdujemy się w sytuacji dramatycznej - mówił arcybiskup senior Marek Jędraszewski w Auli Papieskiej na Jasnej Górze. Jeśli o tym mówię, to nie dlatego, by wzbudzić u państwa poczucie pesymizmu. Każdy sensowny program naprawczy zaczyna się od stwierdzenia, jak jest - zastrzegł hierarcha.

Abp Marek Jędraszewski na spotkaniu z motocyklistami / Waldemar Deska / PAP

Jędraszewski niezwykle ostro ocenił to, jak wygląda współczesna szkoła.

Wycina się nauczanie historii, nauczanie języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości - grzmiał.

Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na niemieckich polach szparagowych. Nie można do tego dopuścić! - apelował duchowny.