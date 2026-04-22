Niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w osiąganiu sukcesów - udowodnił to Bruce, samiec papugi kea z nowozelandzkiego rezerwatu Willowbank. Dzięki własnej, nowatorskiej metodzie walki, mimo utraty części dzioba, zdobył najwyższą pozycję w swojej grupie.

Niepełnosprawny samiec papugi kea o imieniu Bruce, dzięki innowacyjnej technice walki, zdobył dominującą pozycję w swojej grupie, mimo utraty części dzioba

Przypadek Bruce’a pokazuje, że elastyczność poznawcza i innowacyjność mogą pozwolić zwierzętom z niepełnosprawnościami skutecznie funkcjonować bez dodatkowych interwencji.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Kea (Nestor notabilis) to zagrożony wyginięciem gatunek papugi, występujący wyłącznie na terenie Nowej Zelandii. Słynie z inteligencji, towarzyskości i tworzenia złożonych struktur społecznych, zwanych "cyrkami". W takich grupach liczących kilka do kilkunastu osobników, hierarchia odgrywa kluczową rolę.

Bruce nie poddał się przeciwnościom

Bruce, samiec kea z rezerwatu Willowbank, od lat przyciąga uwagę naukowców i mediów. Stracił górną część dzioba, najprawdopodobniej w wyniku kontaktu z pułapką na szkodniki. Już wcześniej zasłynął z wykorzystywania kamyków jako narzędzi do pielęgnacji upierzenia - był to pierwszy taki przypadek zarejestrowany u tego gatunku.

Teraz Bruce ponownie zaskoczył badaczy. Jak informuje czasopismo "Current Biology", papuga opracowała własną technikę walki, polegającą na pchnięciach odsłoniętym dolnym dziobem.

Bruce jest samcem alfa w swojej grupie. Osiągnął ten status samodzielnie, dzięki zupełnie nowej technice walki - pchnięciu odsłoniętym dolnym dziobem - której kea z nienaruszonym dziobem nie jest w stanie odtworzyć - podkreśla główny autor badania, Alexander Grabham z University of Canterbury.