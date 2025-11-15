Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec prezydenta Karola Nawrockiego. "To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego" - poinformowała policja w sobotę późnym wieczorem. 19-latek miał na portalu X i w mediach społecznościowych zamieścić zdjęcie z pistoletem oraz podpisem "Do zobaczenia Karolku".

/ RMF24

Mężczyzna podejrzany o to, że groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, jest już w rękach policji. Jak poinformowała w sobotę wieczorem Komenda Stołeczna Policji, to 19-latek z powiatu otwockiego.

Jest podejrzany o to, że na profilu "Łączy nas Piłka" na platformie X, zarządzanym przez PZPN, pod zdjęciem przedstawiającym prezydenta Karla Nawrockiego obserwującego na Stadionie Narodowym piątkowy mecz Polska-Holandia, zamieścił zdjęcie z pistoletem oraz komunikat "Do zobaczenia Karolku" .

Potem szybko ten wpis usunął. Za kierowanie gróźb karalnych wobec prezydenta 19-latka może czekać do 3 lat więzienia.

