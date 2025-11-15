"Przed wejściem na mecz Polski z Holandią policja zatrzymała 22 osoby, z czego 19 w związku z posiadaniem środków odurzających" - powiedział w sobotę podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Eliminacje MŚ 2026 mecz Polska - Holandia / Wojciech Olkusnik/East News/ / East News

Mecz Polska-Holandia w eliminacjach do Mistrzostw Świata, który odbył się w piątek, został uznany za wydarzenie podwyższonego ryzyka.

W sobotę policja podała, że przed meczem zatrzymano 22 osoby, głównie za posiadanie narkotyków, naruszenie przepisów bezpieczeństwa oraz za poszukiwanie do odbycia kary.

104 osoby nie zostały wpuszczone na stadion z powodu nietrzeźwości.

Służby ustalają, kto po meczu odpalił race i rzucał je na boisko, co jest karalne według ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

W piątek na Stadionie Narodowym odbył się mecz Polska-Holandia w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Podkomisarz Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji poinformował, że "przed meczem policja zatrzymała 22 osoby, z czego 19 w związku z posiadaniem środków odurzających, dwie osoby za naruszenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także pięć jako poszukiwane do odbycia kary w areszcie śledczym lub zakładzie karnym".

Dodał, że 104 osoby nie weszły na teren imprezy masowej z powodu nietrzeźwości. Zaznaczył, że cały czas "trwają czynności mające ustalić osoby, które po godzinie meczu dopuściły się odpalenia rac i rzucenia ich później na murawę boiska, a więc popełniły przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie".

Według przepisów, "kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.".

Osoby będą zidentyfikowane na podstawie zabezpieczonego materiału z monitoringu miejsca - przekazał podkom. Wiśniewski.

Spotkanie piłkarzy Polski i Holandii było meczem podwyższonego ryzyka.