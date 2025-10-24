W partii tatara wołowego sanepid wykrył bakterie Escherichia coli produkujące toksynę Shiga (STEC). Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie w tej sprawie.

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed partią tatara wołowego, w której wykryto bakterie Escherichia coli (STEC).

Chodzi o produkt: tatar wołowy 200 g, numer partii 8525281202, termin przydatności do 24 października 2025 r. Producentem jest Sokołów S.A., Oddział w Tarnowie.

Spożycie produktu z tej partii może grozić zatruciem pokarmowym.

Producent - Sokołów S.A. - rozpoczął procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu.

Spożycie produktu zanieczyszczonego Escherichia coli (STEC) wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego. Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu należy skontaktować się z lekarzem.

