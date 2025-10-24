Stołeczni policjanci szukają trzech mężczyzn, którzy uciekli z samochodu po dachowaniu na Okopowej w Warszawie. Auto porzucili na torowisku tramwajowym.
W piątek rano ul. Okopową w okolicach warszawskich Powązek jechał osobowy SUV. Z niewyjaśnionych jeszcze powodów wjechał na torowisko, uszkadzając bariery pomiędzy pasami jezdni. Samochód dachował - mówi Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.
Kierujący pojazdu wraz z pasażerami oddalili się z miejsca zdarzenia. Natomiast chwilę później tramwaj linii 22 w tym samym miejscu uderzył w uszkodzone przez pojazd bariery, które znajdowały się na torowisku - dodał.
Nikomu nic się nie stało, jednak w tym miejscu są utrudnienia w ruchu tramwajów.
Trwają poszukiwania mężczyzn. Zarejestrował ich system miejskiego monitoringu.