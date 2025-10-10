​Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii chrupek kukurydzianych SMA KOTEK, które mimo oznaczenia jako bezglutenowe, zawierają gluten. Spożycie produktu przez osoby z alergią lub nietolerancją na gluten może być niebezpieczne dla zdrowia.

/ Shutterstock

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu glutenu w partii chrupek kukurydzianych SMA KOTEK, które były oznaczone jako bezglutenowe. Chodzi o opakowania 100 g z numerem partii: 11.2025 C0 507. Spożycie tego produktu przez osoby z nietolerancją lub alergią na gluten może prowadzić do wystąpienia reakcji alergicznych.

Szybka reakcja producenta

Producent chrupek, firma TBM Sp. z o.o., po otrzymaniu informacji o wykryciu glutenu, natychmiast podjął działania prewencyjne. Sprzedaż produktu została wstrzymana, a odbiorcy zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji.

Firma deklaruje pełną współpracę z organami kontrolnymi i prowadzi własne działania wyjaśniające.

/ Główny Inspektorat Sanitarny

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Konsumenci, zwłaszcza osoby z alergią lub nietolerancją na gluten, są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności i sprawdzenie oznaczeń na opakowaniach chrupek kukurydzianych.

Zalecenia dla konsumentów

Osoby, które zakupiły produkt z tej partii, powinny powstrzymać się od jego spożycia. W przypadku wystąpienia objawów alergicznych po spożyciu chrupek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Konsumenci mogą również zgłaszać swoje uwagi do odpowiednich organów sanitarnych.