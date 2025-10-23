Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wycofania z rynku partii wafli maślanych z nadzieniem karmelowym marki Sondey, sprzedawanych w sieci Lidl. Powodem jest ryzyko obecności metalicznych ciał obcych w produkcie. Konsumenci proszeni są o niespożywanie wskazanej partii.

Uwaga na wafle maślane z nadzieniem karmelowym! / GIS / Shutterstock

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku oraz od konsumentów partii produktu "XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g". Decyzja została podjęta po zgłoszeniu przez firmę Lidl Sp. z o.o. sp. k., która nie może wykluczyć obecności metalicznych ciał obcych w produkcie.

Wycofaniu podlega partia o numerze: I25233A z datą minimalnej trwałości: 4.12.2025. Dystrybutorem produktu w Polsce jest Lidl Sp. z o.o. sp. k., a dostawcą Biscuit International.

Informacja o wycofaniu została zamieszczona 17 października 2025 r. we wszystkich sklepach sieci Lidl oraz na stronie internetowej lidl.pl. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu z obrotu.

Osoby, które zakupiły wskazaną partię produktu, nie powinny jej spożywać.