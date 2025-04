Od kilku tygodni Polacy otrzymują dziwne telefony z zagranicznych numerów, najczęściej z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii. Oszuści najczęściej proszą o kontakt przez internetowy komunikator i tam starają się wyłudzić nasze dane i pieniądze.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Jak działają oszuści?

Po podniesieniu słuchawki usłyszymy automatyczny komunikat najczęściej z prośbą o kontakt przez internetowy komunikator.

Jeśli to zrobimy, to wachlarz możliwych scenariuszy oszustwa jest bardzo szeroki. Od prośby o przelanie kilkuset złotych, za które mamy otrzymać większą sumę - po wyłudzenie danych, czy haseł do konta.

Jeżeli otrzymamy takie połączenie, przede wszystkim nie powinniśmy oddzwaniać. Naprawdę, to nie jest żadna oferta pracy. Jeżeli ktoś chciałby nas zaprosić na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, to na pewno nie będzie dzwonił automatem, tylko zadzwoni żywa osoba, która potwierdzi, że otrzymała naszą ofertę o pracę i zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli damy się niestety wciągnąć, już daliśmy wcześniej się wciągnąć, no to podstawowa rada udać się na policję - powiedział reporterowi RMF FM Witold Tomaszewski, z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czego absolutnie nie robić i gdzie zgłosić oszustwo?

Oczywiście nie powinniśmy podawać przestępcom żadnych danych, ani wchodzić w wysłane przez nich linki.

Polscy operatorzy od jesieni zeszłego roku mogą blokować numery, którymi posługują się oszuści, dlatego przestępcy postanowili wynieść się tam, gdzie przepisy są łagodniejsze. To nie oznacza jednak, że przestępcy nie próbują działać także z polskich numerów.

Takich połączeń operatorzy codziennie blokują około pół miliona. Jeżeli założyć, że tylko 1 promil z tych połączeń zakończyłby się skutecznie jakimś wyłudzaniem, to znaczy, że ta ustawa ratuje życie, majątek kilkuset osobom dziennie - dodaje Witold Tomaszewski.

Takie niechciane połączenia można zgłaszać w aplikacji mObywatel lub przez stronę incydent.cert.pl.