Ponad 700 mln zł zostanie przekazanych do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), która wykorzysta te pieniądze aby pomóc spółkom Rafako i Rafamet. Taką informację przekazał premier Donald Tusk po wtorkowym posiedzeniu rządu. Spółka Rafako to wykonawca bloków energetycznych i producent urządzeń dla energetyki, która w grudniu ub.r. ogłosiła upadłość.

/ Rafał Guz / PAP

Jest ratunek między innymi dla spółki Rafako, która pod koniec zeszłego roku ogłosiła upadłość.

Podjąłem decyzję aby przekazać ponad 700 mln zł do Agencji Rozwoju Przemysłu. Te pieniądze posłużą między innymi pomocy (...) między innymi dwóm firmom raciborskim. Oczywiście Rafako i chodzi tam o nowe uruchomienie produkcji. Będziemy definiować co jest możliwe. (...) Natomiast środki, aby to stało się faktem, zapewnimy poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu - powiedział premier.

Dodał, że drugą firmą, która otrzyma wsparcie jest Rafamet, a środki pomocowe powinny umożliwić nie tylko jej przetrwanie, ale i rozwój.

Trudna sytuacja polskich firm

Spółka Rafako to wykonawca bloków energetycznych i producent urządzeń dla energetyki, która w grudniu ub.r. ogłosiła upadłość. Jest jednym z największych pracodawców w regionie raciborskim.

W połowie kwietnia premier mówił już, że rząd zainwestuje w Rafako, by utrzymać to miejsce, przekształcając je równocześnie w zakład produkcji zbrojeniowej.

Z kolei Rafamet to producent tokarek dla kolejnictwa i obrabiarek wielkogabarytowych. Ta spółka również zmaga się z trudną sytuacją finansową.

Ogłoszenie upadłości

Zarząd Rafako złożył wniosek o ogłoszenie upadłości we wrześniu 2024 r. Wskazał na brak możliwości uzgodnienia z kluczowymi wierzycielami szczegółowych zasad konwersji zobowiązań spółki na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym lub alternatywnego scenariusza dalszej restrukturyzacji zobowiązań spółki, które pozwoliłyby na redukcję zadłużenia.

To, według Rafako, mogłoby pozwolić firmie odzyskać zdolność pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację przyszłych zamówień.

Zarząd firmy tłumaczył, że do utraty płynności finansowej i konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości doprowadziło wypowiedzenie przez JSW Koks mediacji prowadzonych z Rafako przed Prokuratorią Generalną i pobranie z kaucji gwarancyjnej 20 mln zł wraz z żądaniem wypłaty 35 mln zł gwarancji.

Umowa JSW Koks z Rafako dotyczyła budowy kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy ok. 32 MW elektrycznych oraz 37 MW cieplnych. JSW Koks tłumaczyła swe działania znacznym przekroczeniem przez Rafako terminów i kosztów kontraktu.

W marcu br. Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało, że szuka dla Rafako rozwiązań, by firma mogła nadal funkcjonować. Resort przyznał wówczas, że ARP uczestniczy w rozmowach z potencjalnym inwestorem ws. przejęcia spółki i stworzenia modelu jej finansowania.