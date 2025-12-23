Pierwsze elementy systemu antydronowego na granicy z Białorusią zostały zamontowane na wieży obserwacyjnej w okolicach Krynek na Podlasiu. Informację przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, na ponad 70-metrowej wieży obserwacyjnej zamontowano radar. To pierwszy element systemu PCL, który docelowo ma powstać na kolejnych wybudowanych już czterech wieżach.

Dron SG Mados 350E prezentowany podczas konferencji premiera Donalda Tuska na granicy polsko-białoruskiej w miejscowości Ozierany Wielkie / Artur Reszko / PAP

Na granicy z Białorusią w okolicach Krynek zamontowano pierwsze elementy systemu antydronowego.

Radar został zainstalowany na ponad 70-metrowej wieży obserwacyjnej - to pierwszy element systemu PCL.

Docelowo system pojawi się na kolejnych czterech wybudowanych już wieżach.

W okolicach Krynek na Podlasiu na wieży obserwacyjnej zostały zamontowane pierwsze elementy systemu antydronowego na granicy z Białorusią.

Na tej wieży instalowany jest pierwszy klaster systemu antydronowego, który będzie bronić polskiej granicy. Już w styczniu ten klaster zostanie uruchomiony - mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, na ponad 70-metrowej wieży obserwacyjnej zamontowano radar. To pierwszy element systemu PCL, który docelowo ma powstać na kolejnych wybudowanych już czterech wieżach.

Na pierwszym etapie - jak usłyszał Krzysztof Zasada - ten system ma wykrywać, pozycjonować i monitorować obiekty nadlatujące ze wschodu. Docelowo ma mieć też możliwość neutralizowania tych urządzeń bezzałogowych.

Odczyt wskazań tego systemu będzie możliwy w Białymstoku, w centrum nadzoru elektronicznej bariery granicznej z Białorusią, a także w placówkach straży granicznej.

Jak mówili rozmówcy dziennikarza RMF FM, to będzie kolejny element elektronicznego zabezpieczenia granicy. Co ważne, nowy system został całkowicie opracowany i wyprodukowany przez krajowe podmioty gospodarcze.