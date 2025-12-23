Pierwsze elementy systemu antydronowego na granicy z Białorusią zostały zamontowane na wieży obserwacyjnej w okolicach Krynek na Podlasiu. Informację przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, na ponad 70-metrowej wieży obserwacyjnej zamontowano radar. To pierwszy element systemu PCL, który docelowo ma powstać na kolejnych wybudowanych już czterech wieżach.
Na tej wieży instalowany jest pierwszy klaster systemu antydronowego, który będzie bronić polskiej granicy. Już w styczniu ten klaster zostanie uruchomiony - mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, na ponad 70-metrowej wieży obserwacyjnej zamontowano radar. To pierwszy element systemu PCL, który docelowo ma powstać na kolejnych wybudowanych już czterech wieżach.
Na pierwszym etapie - jak usłyszał Krzysztof Zasada - ten system ma wykrywać, pozycjonować i monitorować obiekty nadlatujące ze wschodu. Docelowo ma mieć też możliwość neutralizowania tych urządzeń bezzałogowych.
Odczyt wskazań tego systemu będzie możliwy w Białymstoku, w centrum nadzoru elektronicznej bariery granicznej z Białorusią, a także w placówkach straży granicznej.
Jak mówili rozmówcy dziennikarza RMF FM, to będzie kolejny element elektronicznego zabezpieczenia granicy. Co ważne, nowy system został całkowicie opracowany i wyprodukowany przez krajowe podmioty gospodarcze.