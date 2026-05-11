Ukraińska policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę, który otworzył ogień w stronę dzieci zbierających bzy w Czerkasach. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło w sobotę 9 maja w Czerkasach, mieście w środkowej Ukrainie, gdzie dzieci zbierały bzy w pobliżu prywatnego gospodarstwa domowego.

Nie spodobało się to jednemu z mężczyzn, który próbował dogonić nieletnich, a gdy to mu się nie udało, wyjął broń i otworzył ogień.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Wówczas nikt nie wezwał policji - funkcjonariusze dowiedzieli się o incydencie z mediów społecznościowych.

57-latek zatrzymany

W poniedziałek policja obwodu czerkaskiego poinformowała, że funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie i zidentyfikowali sprawcę.

Okazał się nim 57-letni mieszkaniec Czerkasów. Mężczyzna został już zatrzymany, a broń zabezpieczona.

57-latek będzie teraz odpowiadał przed sądem za "drobne chuligaństwo".