Platforma streamingowa Netflix od dłuższego czasu zapowiadała, że będzie zmieniać zasady dot. współdzielenia kont. We wtorek poinformowała, że rozpoczęła rozsyłanie maili do użytkowników w Polsce, którzy dzielą się kontem z osobami spoza gospodarstwa domowego. W wiadomości pojawiła się kwota nowej dopłaty do abonamentu.

Zdj. ilustracyjne / Depo Photos/ABACA / PAP/Abaca Netflix udostępnił zrzut ekranu pokazujący wiadomość wysyłaną użytkownikom współdzielącym konto z osobami spoza gospodarstwa domowego. Screen wiadomości udostępniony przez Netflix / Zrzut ekranu Platforma podkreśliła w komunikacie , że konto Netflix jest przeznaczone do użytku w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Wszystkie mieszkające w nim osoby mogą z niego korzystać niezależnie od miejsca pobytu. W udostępnionej wiadomości wyjaśniono, że jeśli chcemy udostępniać dostęp do Netflixa osobie, z którą nie mieszkamy, będziemy mogli to nadal robić, ale za dopłatą w wysokości 9,99 zł na miesiąc. By tego uniknąć, osoba, która do tej pory korzystała z naszego konta, może przenieść profil do opłacanego przez siebie abonamentu. W komunikacie podkreślono, że opcja "Dodanie dodatkowego użytkownika" jest obecnie niedostępna dla użytkowników korzystających z płatności za pośrednictwem partnera. Nie mogą użyć jej także osoby korzystające z planu podstawowego (29 zł na miesiąc) - jest dostępna wyłącznie w planach standard (43 zł na miesiąc) i premium (60 zł na miesiąc). "Dodatkowy użytkownik będzie miał własny profil, konto i hasło, ale za jego członkostwo będzie płacić osoba, która go zaprosiła" - czytamy w Centrum pomocy Netflixa.