Już 24 maja na platformie Netflix będzie miał premierę "Dzień Matki" w reżyserii Mateusza Rakowicza. To film akcji z Agnieszką Grochowską w roli głównej.

Agnieszka Grochowska wciela się w filmie w postać Niny. To żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych. Kobieta musi wykorzystać swoje umiejętności, by ratować syna, którego porwali gangsterzy.

"Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić" - czytamy w zapowiedzi filmu.

Wideo youtube

Oprócz Agnieszki Grochowskiej w obsadzie "Dnia Matki" są m.in. Adrian Delikta, Dariusz Chojnacki, Paulina Chruściel, Paweł Koślik, Arkadiusz Brykalski, Sebastian Dela, Szymon Wróblewski, Konrad Eleryk, Jowita Budnik, Paweł Janyst i Dorota Kolak. Reżyser Mateusz Rakowicz napisał scenariusz wspólnie z Łukaszem M. Maciejewskim.