Już 11 dronów zostało odnalezionych na terenie Polski po nocnym nalocie ze strony Rosji. Jeden z bezzałogowców spadł na teren jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej w Nowym Mieście nad Pilicą w powiecie grójeckim, czyli bardzo blisko Warszawy - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Dron nie wyrządził szkód.

Jeden z odnalezionych dronów / Gorąca Linia RMF FM

Jest kolejne miejsce w którym znaleziono szczątki drona. To Nowe Miasto nad Pilicą w powiecie grójeckim, czyli bardzo blisko Warszawy. Jak ustalił nasz reporter, bezzałogowiec spadł na teren tamtejszej jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie wyrządził żadnych szkód.

To 11. miejsce, w którym odkryto szczątki drona.

Do tej pory znaleziono je w tych miejscowościach:

woj. lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński); Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski).

w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński)

w woj. warmińsko-mazurskim - w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).

w woj. mazowieckiem, między Rabianami a Sewerynowem (pow. węgrowski), Nowe Miasto nad Pilicą (pow. grójecki).

Wcześniej rzeczniczka informowała również o znalezieniu szczątków jednego pocisku.

W miejscach znalezienia szczątków pracują służby i prokuratura.

Służby w miejscu znalezienia rosyjskiego drona i szczątków pocisku w miejscowości Wyhalew / Wojtek Jargiło / PAP

19 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej

Podczas wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk informował, że łącznie służby odnotowały 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej Polski. Dodał, że po raz pierwszy atak był nie od strony Ukrainy, a Białorusi. Jak dodał, potwierdzono zestrzelenie trzech dronów. Ostatni obiekt zniszczono o godz. 6:45.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żołnierze WOT wzmacniają działania policji. "Zespoły angażują się od wczesnych godzin porannych"

Dron spadł na dom starszego małżeństwa

Na Lubelszczyźnie we wsi Wyryki Wola koło Włodawy dron spadł na budynek mieszkalny. Uszkodzony jest dach tego domu i samochód.

Dron spadł na dom starszego małżeństwa. Parze nic się nie stało. W tym czasie byli poza domem, zajmowali się zwierzętami w gospodarstwie.

W rozmowie z dziennikarką RMF FM Renatą Stawiarską wójt gminy Wyryku Bernard Błaszczuk przekazał, że zostały dziś odwołane zajęcia w dwóch szkołach na terenie gminy. Jutro, jak wszystko będzie w porządku, to wrócimy z zajęciami - zapowiedział.

Jak relacjonował, nad ranem, ok. godz. 6:45 słyszał hałas samolotów. Komunikaty o tym, że coś przelatuje, mieszkańcy też dostali rano.

/ Adam Ziemienowicz / PAP

W innych regionach kraju odnajdywane są kolejne drony

To kolejny dron znaleziony po informacjach o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Jak podała lubelska policja, po 5 rano uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej. Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców . Nie ma osób poszkodowanych. Jak potwierdziła lubelska Prokuratura Okręgowa, na dronie znajdują napisy cyrylicą.

Fragment zestrzelonego przez polskie wojsko drona znaleziono we wsi Cześniki na Zamojszczyźnie. W rejonie tamtejszego cmentarza odkryto statecznik, służby szukają pozostałych części drona. Nie ma osób poszkodowanych. Wiadomo, że ma to związek z działaniem polskiej obrony powietrznej. Jak podała Prokuratura Okręgowa w Zamościu, po trzeciej w nocy został tam zestrzelony dron między miejscowościami Cześniki i Niewilków.

