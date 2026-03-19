Zaczynali w czasie lockdownu, dziś mają własną publicystykę i wiernych słuchaczy. Radio RMF24 świętuje 5. urodziny i wychodzi poza studio – w poniedziałek 23 marca ze specjalnym programem na żywo z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Tego dnia na antenie pojawią się także wszyscy prowadzący i współpracownicy, którzy codziennie tworzą wyjątkowy program Radia RMF24.

Pięć lat w rytmie informacji

Radio RMF24 zaczęło nadawać dokładnie 5 lat temu, w marcu 2021 roku. Od samego początku stacja stawiała na aktualne wiadomości i pogłębioną publicystykę nadawaną na żywo. To radio inne niż wszystkie - jego misją jest dostarczanie słuchaczom "jeszcze więcej informacji". Za codzienną ramówką stoją doświadczeni prowadzący i wydawcy, którzy dbają, by każdy program był rzetelny, wiarygodny i angażujący.

Stacja od początku znalazła grono słuchaczy, którzy oczekują pogłębionych analiz i jeszcze więcej informacji. Już 3 dni po starcie stacji, 25 marca 2021 roku, zaliczyliśmy rekord słuchalności! Wtedy w Polsce ogłoszono zaostrzenie restrykcji w związku z pandemią i zamknięto na dwa tygodnie m.in. sklepy meblowe, budowlane i usługi kosmetyczne - wspomina Łukasz Król, zastępca szefa Radia RMF24, który jest przy projekcie od samego początku.

Radio RMF24 świętuje także poza anteną

Z okazji 5. urodzin Radio RMF24 przygotowało coś wyjątkowego. W poniedziałek 23 marca z Uniwersytetu SWPS w Warszawie zostanie zrealizowany poranny program prowadzony przez Piotra Salaka. Będzie on nadawany na żywo na antenie stacji w godz. 7:00-10:00.

Dla studentów to doskonała okazja, by spotkać się z doświadczonym dziennikarzem, zadać pytania i dowiedzieć się, jak wygląda praca w profesjonalnej redakcji. W ramach programu odbędą się także rozmowy z ekspertami uczelni o kondycji mediów, rzetelności informacji i walce z fake newsami.

Tego dnia na antenie pojawią się również prowadzący i współpracownicy Radia RMF24, którzy opowiedzą o kulisach tworzenia programu i codziennej pracy redakcji.

Więcej niż informacje na żywo

Radio RMF24 cały czas poszerza swoją ofertę. To nie tylko program nadawany na żywo z zawsze aktualnymi informacjami, ale także autorskie i pogłębione treści publicystyczne, m.in. w formie debat poświęconych najważniejszym wydarzeniom i tematom w kraju i na świecie - mówi Bartosz Styrna, szef Radia RMF24.

W ostatnich tygodniach Piotr Salak, Tomasz Terlikowski i Michał Dobrołowicz rozmawiali z ekspertami m.in. o konflikcie w Iranie , rywalizacji o Arktykę oraz przyszłości edukacji zdrowotnej .

W każdy piątek reporterzy ruszają także w Polskę w ramach cyklu "Twoje zdanie", by poznawać opinie Polaków i być bliżej ich codziennych spraw.

