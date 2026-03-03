Wciąż trwa ostrzał Iranu przez USA i Izrael oraz militarne odpowiedzi wojsk reżimu w Teheranie. Jerozolima atakuje Liban i pozycje militarne Hezbollahu. W obliczu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Już teraz zapraszamy na debatę „Przyszłość Bliskiego Wschodu po ataku na Iran” w Radiu RMF24 i Faktach RMF FM. Początek w środę o 10:00.

Jak długo może potrwać wojna i jakie będą jej skutki? Czy konflikt może rozlać się na kolejne kraje?

Dlaczego Donald Trump zdecydował się na atak? Jaki jest cel amerykańskiej administracji? Jak mocno zdeterminowany jest Teheran i czy po ostrzale sąsiednich krajów nie ma powrotu do dyplomacji?

W środę o 10:00 w Radiu RMF24, w Faktach RMF FM i na kanale YouTube RMF24 odbędzie się debata "Przyszłość Bliskiego Wschodu po ataku na Iran". Poprowadzi ją Tomasz Terlikowski, a jego gośćmi w studiu będą:

  • Karolina Cieślik-Jakubiak (iranistka, orientalistka),
  • Marcin Andrzej Piotrowski (PISM, analityk ds. wojskowych i Iranu),
  • Juliusz Gojło (były ambasador RP w Iranie).

