Wciąż trwa ostrzał Iranu przez USA i Izrael oraz militarne odpowiedzi wojsk reżimu w Teheranie. Jerozolima atakuje Liban i pozycje militarne Hezbollahu. W obliczu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Już teraz zapraszamy na debatę „Przyszłość Bliskiego Wschodu po ataku na Iran” w Radiu RMF24 i Faktach RMF FM. Początek w środę o 10:00.

/ Grafika RMF FM

Jak długo może potrwać wojna i jakie będą jej skutki? Czy konflikt może rozlać się na kolejne kraje?

Dlaczego Donald Trump zdecydował się na atak? Jaki jest cel amerykańskiej administracji? Jak mocno zdeterminowany jest Teheran i czy po ostrzale sąsiednich krajów nie ma powrotu do dyplomacji?

W środę o 10:00 w Radiu RMF24, w Faktach RMF FM i na kanale YouTube RMF24 odbędzie się debata "Przyszłość Bliskiego Wschodu po ataku na Iran". Poprowadzi ją Tomasz Terlikowski, a jego gośćmi w studiu będą:

Karolina Cieślik-Jakubiak (iranistka, orientalistka),

(iranistka, orientalistka), Marcin Andrzej Piotrowski (PISM, analityk ds. wojskowych i Iranu),

(PISM, analityk ds. wojskowych i Iranu), Juliusz Gojło (były ambasador RP w Iranie).