Norweskie służby specjalne przedstawiły coroczną ocenę zagrożeń dla kraju. Wywiad ostrzega, że Arktyka staje się centralnym obszarem rywalizacji mocarstw. Czy ostatnie groźby Donalda Trumpa o zajęciu Grenlandii i rosyjskie inwestycje w nową flotę lodołamaczy stawiają świat przed groźbą wybuchu globalnej wojny?

Oprócz Moskwy i Waszyngtonu regionem zainteresowany jest również Pekin. Chińczycy skupiają się na budowaniu niezależnych od USA szlaków żeglugowych. Czy ich projekt "Polarny Jedwabny Szlak" jest szansą czy zagrożeniem dla Europy?

Dzięki ociepleniu klimatu i zmniejszaniu się pokrywy lodowej dostęp do surowców w Arktyce stał się łatwiejszy. Według raportu US Geological Survey pod lodami Arktyki znajduje się około 30 proc. nieodkrytych światowych złóż gazu i około 90 mld baryłek ropy naftowej. Do tego dochodzą metale ziem rzadkich. Czy rzeczywiście eksploatacja tych zasobów jest opłacalna? Kto ma największe prawa do nich? Jak powinna zachować się Europa?

Zapraszamy na debatę w Radiu RMF24 "Próba sił wielkich mocarstw. Walka o Arktykę" już we wtorek o godzinie 11:00.

Debatę poprowadzi Tomasz Terlikowski, a jego gośćmi w studiu będą: prof. Piotr Szymański (Ośrodek Studiów Wschodnich), Radosław Pyffel (Instytut Sobieskiego) oraz Olaf Hajnosz (Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego).

