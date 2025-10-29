Od 1 stycznia 2026 roku właścicieli wielu nieruchomości czekają istotne zmiany. Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej wprowadza obowiązek montażu czujników dymu i tlenku węgla (czadu) w kolejnych typach budynków. Sprawdź, kogo dotyczą nowe regulacje i jakie są terminy ich wprowadzenia.

/Shutterstock

Nowe przepisy nakładają obowiązek montażu czujników dymu i czadu w różnych typach budynków.

Od 23 grudnia 2024 r. obowiązek dotyczy nowo powstających domów i mieszkań.

Od 1 stycznia 2026 r. czujniki będą musiały pojawić się w budynkach handlowych, produkcyjnych i magazynowych.

Od 30 czerwca 2026 r. wymóg obejmie także lokale świadczące usługi hotelarskie, w tym najem krótkoterminowy.

Od 1 stycznia 2030 r. czujniki będą obowiązkowe w już istniejących lokalach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach z piecami na paliwo.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków została opublikowana 22 listopada 2024 roku, a weszła w życie 23 grudnia 2024 roku. Od tego momentu każdy nowo powstający dom lub mieszkanie musi być wyposażony w czujniki dymu i tlenku węgla. To pierwszy etap zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Kolejne etapy i obowiązki

Jak wskazuje portal gov.pl, kolejna grupa nieruchomości zostanie objęta obowiązkiem montażu czujników już od początku 2026 roku. Dotyczy to budynków handlowych, produkcyjnych i magazynowych, także tych, które powstały lub były planowane według wcześniejszych przepisów przeciwpożarowych.

Nowe wymogi obejmą obiekty, dla których wydano pozwolenie na użytkowanie, złożono wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszono budowę przed wejściem w życie nowych zasad.

Następne w kolejce lokale hotelarskie i najem krótkoterminowy

W połowie 2026 roku obowiązek instalacji czujników dymu i czadu zostanie rozszerzony na pomieszczenia i lokale mieszkalne, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Dotyczy to m.in. najmu krótkoterminowego, domów, mieszkań, pokoi oraz innych miejsc noclegowych dostępnych dla gości.

Obowiązek dla wszystkich

Najpóźniej, bo od 1 stycznia 2030 roku, czujniki dymu i tlenku węgla będą musiały znaleźć się w każdym już istniejącym lokalu mieszkalnym, a także w pomieszczeniach z piecami na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe.

To oznacza, że w ciągu najbliższych kilku lat praktycznie wszystkie nieruchomości w Polsce będą musiały być wyposażone w odpowiednie urządzenia ostrzegające przed zagrożeniem pożarowym i zatruciem czadem.