Od 1 stycznia 2026 roku właścicieli wielu nieruchomości czekają istotne zmiany. Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej wprowadza obowiązek montażu czujników dymu i tlenku węgla (czadu) w kolejnych typach budynków. Sprawdź, kogo dotyczą nowe regulacje i jakie są terminy ich wprowadzenia.
- Nowe przepisy nakładają obowiązek montażu czujników dymu i czadu w różnych typach budynków.
- Od 23 grudnia 2024 r. obowiązek dotyczy nowo powstających domów i mieszkań.
- Od 1 stycznia 2026 r. czujniki będą musiały pojawić się w budynkach handlowych, produkcyjnych i magazynowych.
- Od 30 czerwca 2026 r. wymóg obejmie także lokale świadczące usługi hotelarskie, w tym najem krótkoterminowy.
- Od 1 stycznia 2030 r. czujniki będą obowiązkowe w już istniejących lokalach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach z piecami na paliwo.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków została opublikowana 22 listopada 2024 roku, a weszła w życie 23 grudnia 2024 roku. Od tego momentu każdy nowo powstający dom lub mieszkanie musi być wyposażony w czujniki dymu i tlenku węgla. To pierwszy etap zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Jak wskazuje portal gov.pl, kolejna grupa nieruchomości zostanie objęta obowiązkiem montażu czujników już od początku 2026 roku. Dotyczy to budynków handlowych, produkcyjnych i magazynowych, także tych, które powstały lub były planowane według wcześniejszych przepisów przeciwpożarowych.
Nowe wymogi obejmą obiekty, dla których wydano pozwolenie na użytkowanie, złożono wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszono budowę przed wejściem w życie nowych zasad.
W połowie 2026 roku obowiązek instalacji czujników dymu i czadu zostanie rozszerzony na pomieszczenia i lokale mieszkalne, w których świadczone są usługi hotelarskie.
Dotyczy to m.in. najmu krótkoterminowego, domów, mieszkań, pokoi oraz innych miejsc noclegowych dostępnych dla gości.
Najpóźniej, bo od 1 stycznia 2030 roku, czujniki dymu i tlenku węgla będą musiały znaleźć się w każdym już istniejącym lokalu mieszkalnym, a także w pomieszczeniach z piecami na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe.
To oznacza, że w ciągu najbliższych kilku lat praktycznie wszystkie nieruchomości w Polsce będą musiały być wyposażone w odpowiednie urządzenia ostrzegające przed zagrożeniem pożarowym i zatruciem czadem.